Novak Đoković uz dosta problema došao do pobjede na turniru u Dubaiju.

Izvor: Profimedia

Novak Đoković se žestoko namučio za pobjedu u Dubaju. Uz mnogo problema je savladao Tomasa Mahača, 6:3, 3:6, 7:6 (7:1). Anonimni češki teniser, koji je manje poznat od svoje djevojke, jer se zabavlja sa Katerinom Sinjakovom, je baš namučio Srbina... Naredni rival biće mu Talon Grikspor (Holandija) i taj duel je na programu u srijedu, ne prije 16 časova.

Bio je Novak daleko od svog nivoa, vidjelo se da mu duga pauza od osvajanja Australijan opena i problemi sa povredom koje je imao prave poteškoće. Previše je griješio u osnovnim udarcima, a na drugoj strani bio je protivnik koji nije imao šta da izgubi. Mahač se razmahao, udarao je iz sve snage, rizikovao i uz sve greške Đokvića bio je u meču do samog kraja, mogao je i do senzacije. Statistika opisuje to i najbolje, imao je 42 vinera i čak 38 neiznuđenih grešaka (16 iz forhenda, 14 iz bekhenda, 8 na servisu).

Dobio je Đoković prvi set, uz malo poteškoća, izgledalo je da će brzo završiti posao (6:3). Međutim, drugi je počeo sa 0:3. Tomaš je napravio brejk, crtao je po terenu, radio šta je htio. Tražio je u tim momentima Novak pomoć iz lože i dobio je tabletu od fizoterapeuta Klaudia Cimalje. Nije to mnogo pomoglo, jer je izgubio taj set (3:6). Posle toga napustio je teren i otišao na pauzu do toaleta.

Brzo se vratio, a onda se Mahač žalio na probleme sa povredom šake. Uslijedila je nova pauza, ljekari su bili na terenu, Tomaš je odbio da se preda, ostao je na terenu i nastavio da se bori. Novak je tada napravio brejk (3:1), ali je ponovo počeo da griješi i vratio je rivala u igru (4:4). Nije bilo brejkova, a onda je u taj-brejku podigao nivo igre i dobio odlučujući gem (7:1)