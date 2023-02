Novak Đoković na patikama ima posebne simbole čije značenje mnogi ne znaju. Evo šta predstavljaju, konačno je otkrio.

Srpski teniser Novak Đoković već godinama koristi patike japanskog brenda "Asics" i ne planira da menja za "Najki" sa kojim je u tihom ratu. Đoković od ovog renomiranog proizvođača sportske opreme dobija specijalno dizajniranu obuću koja može da izdrži sve njegove napore na terenu, posebno sva ona "klizanja" koja viđamo na betonu, a istovremeno su mu dozvolili da i sam ostavi "lični pečat" na patikama.

Navikli smo da je tu dobro poznati logo Novaka Đokovića, povremeno se na "jezičku" pronađe i njegov lik, međutim tu je i jedan simbol koji je mnogima promakao. Štaviše, Nole je u intervjuu za "Sport Klub" i sam ocenio da iko sem njega i njegovog tima i zna šta predstavlja.

"Na prednjem delu patika imam belu golubicu i tu je i jedan simbol. Već desetak godina to nosim na patikama, ali niko to nije primetio. Ovaj simbol koji liči na ključ je simbol reiki isceliteljskog metoda koji i ja koristim i to označava energiju kosmičkog univerzuma koja se tu skuplja. Boga uvek nosim u srcu, ali na ovaj način osećam još veću povezanost kroz te simbole...", otkrio je Novak Đoković i osvrnuo se na "golubicu".

"Golubicu nosim zbog povezanosti sa Nikolom Teslom, njegova ljubav prema golubovima se dobro zna, ali i zato što je simbol mira i sklada".

Podsetimo, Novak Đoković je godinama oko vrata nosio i krst sa Hilandara oko vrata, da bi tokom 2016. godine sve iznenadio novim simbolom - srcem od ametista. To je vrlo kratko potrajalo, pa se Đoković brzo vratio simbolu pravoslavlja, s tim da ga nije imao kod sebe za vreme Australijan opena.

Videćemo da li će se to promeniti tokom mastersa u Dubaiju na kome igra iduće nedelje, a gde neće imati nimalo lak zadatak da dođe do titule i ostanka na prvom mestu ATP liste.