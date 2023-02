Naše rukometašice neće imati mečeva u EHF sedmici, ali ovo je okupljanje ima cilj - njime počinje misija koja se zove plasman na Olimpijske igre u Parizu

Crnogorske rukometašice su se okupile danas i počele prvu reprezentativnu akciju nakon što su u novembru prošle godine osvojile bronzu na Evropskom prvenstvu.

"Lavice" neće imati mečeva u EHF sedmici, ali ovo je okupljanje ima cilj - njime počinje misija koja se zove plasman na Olimpijske igre u Parizu.

Prije toga je Svjetsko prventsvo u novembru, gdje će Crna Gora biti izazov za sve selekcije.

"Evropa nas je uvijek cijenila kao tim koji se bori do maksimuma i uvijek ostavlja srce na terenu. To se nije promijenilo i neće se promijeniti, a da će nam biti teže, jer nas niko neće potcijeniti i svi će nas do detalja spremati, to je sigurno. Ali, mi smo spremne na to", kaže pivotkinja Tatjana Brnović.

Naše rukometašice će trenirati u Podgorici do subote, a naredno okupljanje je u aprilu za kada je zakazan dvomeč protiv Norveške.

"Prethodni uspjeh je već prošlost, ozbiljna godina je pred nama. Vrijeme brzo prolazi", kaže igračica francuskog Bresta.

Počela je i era bez Jovanke Radičević koja se oprostila od nacionalnog tima.

"Ja sam bila spremna da je vidim ovdje. Neobično mi je da nije sa nama, ali osjećam kao da je tu", dodala je Tatjana.

Prvi put je u seniorskom timu Nada Ćorović, igračica Bezansona iz Francuske.

"Nisam očekivala poziv, ali potajno sam se nadala. Mislim da je stigao u pravo vrijeme - presrećna sam i uzbuđena, jedva čekam da sve krene", kaže 22-godišnji lijevi bek.

"Očekujem da se nametnem, da uđem u sistem, da igračice i stručni štab steknu povjerenje u mene. Ne želim da budem u timu samo da treniram, već da budem možda u budućnosti i standardni član reprezentacije. Šta mogu da donesem? Možda neku novu energiju i u odbrani i u napadu", poručila je Nada.