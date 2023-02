Amerikanac se oglasio o statusu Novaka Đokovića, koji i dalje čeka odluku američkih vlasti o medicinskom izuzeću.

Izvor: eurosport.com/Profimedia

Slavni američki teniser Džon Mekinro (64) traži od američkih vlasti da dopuste Novaku Đokoviću da dođe u Sjedinjene Države i da nastupa na Indijan Velsu (6. - 19. mart) i u Majamiju (od 22. marta do 2. aprila). U ovom trenutku Nole iščekuje odluku američkih vlasti nakon što je zvanično zatražio medicinsko izuzeće da uđe u zemlju iako nije vakcinisan, što je i dalje uslov da doputuje u SAD.

"Reći ću to što kraće mogu, mislim da bi bila potpuna srpdnja ako Novaku ne bude dozvoljeno da igra. Apsurdno je bilo da ga izbace iz Australije prošle godine. Ja sam primio vakcine i poštujem to što je odlučio da ne uradi isto. Ja bih se vakcinisao na njegovom mestu, ali to je sada potpuno drugo pitanje Ipak, posmatrajmo to da je igrao 2021, a nije mu bilo dozvoljeno da igra 2022. Objasnite to meni. I sada i dalje ne može da dođe? Apsurdno je, prema mom mišljenju. Videćemo šta će se dogoditi", rekao je Mekinro.

Đoković prošle godine nije igrao ni na US Openu, ni na seriji turnira pred US Open, a sada ostaje strepnja da neće nastupati ni u Kaliforniji ni u Majamiju ovog prolea. "Ponavljam, bilo bi apsurdno ako ne bi mogao da igra u Americi, a posebno ako ne bude mogao da igra na US Openu. Ovo je istorijsko doba u našem sportu, a Rafa i on imaju po 22 osvojen titule. Interesantno je sve to ako me pitate, ali bila bi prokleta sramota ako Đoković ne bude mogao da uđe u zemlju", dodao je Mekinro, koji je poznat po tome da uvek govori ono što misli.

Novak je u sredu u razgovoru sa novinarima govorio o svom mogućem odlasku u SAD: "Proces je u toku, to je sve što znam. Te stvari su van moje kontrole, voleo bih da igram, dobio sam podršku direktora turnira u Indijan Velsu i Majamiju, oni žele, ja želim i nadam se da će treća strana dati pozitivan odgovor", rekao je Novak, aludirajući na svoju molbu vlastima u SAD da dobije izuzeće i uđe u zemlju iako je nevakcinisan.