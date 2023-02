Mogao je Karlos Alkaraz da se izjednači, ali nije. Novak Đoković je neprikosnoveni vladar svetskog tenisa!

Novak Đoković je prvi na ATP listi i sam je na tom mestu! Kada uđete na sajt ATP-a videćete jasno da je srpski teniser prvoplasirani sa 6.980 bodova, dok je Karlos Alkaraz, mladi španski teniser drugi sa 6.780 bodova. A za to je "kriv" Kameron Nori! Alkaraz se posle povrede vratio na teren i osvojio turnir u Buenos Ajresu, a da je uzeo titulu i u Riju izjednačio bi se sa Srbinom. Ipak, pošto je Nori bio bolji u finalu od španske senzacije sa 5:7, 6:4, 7:5 i tako je ostavio Novaka samog na vrhu svetskog tenisa.

U prvom setu Alkaraz je u 12. gemu uspeo da uzme brejk i slomi Britanca, ali nije Nori mentalno padao i u drugom setu smo videli dramu. Izgubio je servis i Alkaraz je poveo sa 3:0, ali je onda usledio ogroman preokret i povratak. Uzeo je naredna dva brejka, poveo, pa ponovo izgubio servis i na 4:4 je sve bilo u egalu. Ipak uspeo je da ostvari i treći brejk u ovom setu i da izjednači. U trećem setu je opet Alkaraz došao do brejka, ali je ponovo viđena ista priča. Nori je uzvratio sa dva gema u kojima je Špancu uzimao servis, da bi na kraju pobedio i uzeo titulu.

Ovako je Nori došao do prve titule ove sezone i 12. mesta na ATP listi, a Alkaraz će morati još da čeka da povrati svoj tron sa koga ga je svrgao Đoković. Nastaviće niz bez odmora mladi Španac i nastupiće u Akapulku, dok će Novak igrati u Dubaiju, a onda čekamo odgovor američkih vlasti o tome da li će Srbinu biti dozvoljen ulazak u zemlji i da li će uspeti da zaigra na mastersu u Indijan Velsu.

Posle ovog poraza Karlosa Alkaraza Novak je uspeo da obori još jedan rekord, a to je apsolutni broj nedelja na prvom mestu u tenisu, bez obzira na to da li se ovo odnosi na muški ili ženski tenis. Štefi Graf je u karijeri imala 377 nedelja na vrhu, a Novak je sada počeo 378. i vrlo je verovatno da će i naredne nedelje biti prvi. Da nije bilo prekidanja brojanja nedelja na vrhu zbog virusa korona Novak bi sa još 22 nedelje na tronu sada slavio jubilarnu 400. nedelju, ali bez obzira na to što su mu "uzeli", magična brojka od 400 nedelja na prvom mestu bi uskoro mogla da padne!

Čekamo prvo Novakov meč sa Čehom Tomašom Mahačom na startu Dubaija, a potom se nadamo da će američke vlasti ipak odobriti vizu najboljem teniseru svih vremena i dozvoliti mu da se takmiči i pokaže da mu nema ravnog.