Novak Đoković otkrio je šta se događalo u loži i zašto je počeo da plače posle titule.

Novak Đoković osvojio je Australijan open, pa je posle toga dao najbolji intervju ikada. Imao je emotivno izlaganje sa bivšim teniserom Somdevom Devarmanom. U drugom delu njihovog razgovora nekadašnji indijski teniser je pitao Srbina i za proslavu posle meča.

Kada je savladao Cicipasa otišao je pravo do svoje lože, do najbližih i tamo se u jednom momentu rasplakao. "Čestitam ti, bilo je neverovatno ovo što si uradio za dve nedelje. Gledao sam te svih ovih godina kako slaviš, uglavnom si to radio tako što si ležao na zemlji, cepao majicu, vikao 'Idemo' ili 'Ajde', jeo si travu, sada je bilo nešto drugačije. Zašto se ovog puta razlikovalo?", upitao ga je Somdev.

Novak ga je slušao sve vreme i smejao se, pa je onda otvorio dušu. "Nisam planirao proslavu na, probao sam da pobedim u ovom meču i to se dogodilo. Akumulirale su se sve te emocije, mentalno, emotivno, fizički, zbog svega, rasplakao sam se u svojoj loži. Otišao sam pravo do njih, jer su mi dali toliku ljubav i podršku, samo oni znaju kroz šta sam prošao. Spustio sam tenisku masku kada sam zagrlio majku i brata i postao sam sin i brat u tom momentu. Osetio sam tako olakšanje", rekao je Đoković.

Zatim je spomenuo i oca Srđana i sve što se dogodilo i sa njim u Melburnu. "Mnogi ljudi ne shvataju kako je biti sportista u individualnom sportu, koliko je važno da ostaneš fokusiran, da ne razmišljaš o stvarima koje se dešavaju sa strane. Bilo je potrebno mnogo energije i snage, svašta se dešavalo, znate svi šta je bilo prošle godine, onda povreda pred turnir, situacija sa mojim ocem. Zbog toga je ova pobeda još više posebna", zaključio je Đoković.