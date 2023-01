Novak Đoković se dugo nije ovako nasmejao na konferenciji za medije kao kada se setio snimka koji je postao viralan u Srbiji.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Novak Đoković je posle plasmana u finale Australijan opena prvo morao da odgovara na pitanje inostranih medija koji su najviše insistirali na nepromišljenom potezu njegovog oca Srđana, da bi potom u razgovoru sa srpskim medijima - razgovor bio daleko opušteniji, pa se u jednom trenutku nasmejao do suza. Bilo je to na pitanje srpskog kolege koji je Đokoviću prepričao deo izjave njegovog protivnika Tomija Pola, koji je otvoreno priznao da ga je Novak potpuno "razneo" na terenu, tako da je novinar u više navrata poručio da takvim partijama srpski as "šalje poruke" protivnicima.

Već na prvi pomen "slanja poruke", Novaku je zaigrao brk, a već posle trećeg-četvrtog nije mogao da se suzdrži, pa se prisetio snimka koji je pre nekoliko godina postao viralan u Srbiji: "Šta reći? Koju posluku porati...", nasmejao se Novak, što možete da pogledate u sledećem videu:



Kada se uozbiljio posle nekoliko sekundi, Novak Đoković je dao zaista spektakularan odgovor, dovoljno otvoren i bez ikakve lažne skromnosti: "Kada izdominiram setove, pogotovo u zadnjim fazama grend slemova, mislim da ne može da se pošalje jača poruka protivnicima u narednim kolima. Odnosno sad jednom. Znam da oni svi gledaju moje mečeve i traže mane u igri, da pokušaju da eksploatišu, tako da što dominantnije odigram - to bolje. Onda znam da sam u glavama tih igrača i znam da će da osete da moraju da odigraju meč života da me pobede. Svestan sam toga. To mi imponuje i drago mi je, to i želim da osećaju".

Što se tiče Stefanosa Cicipasa, protivnika kome je "pokušao da uđe u glavu", bar je tako to Grk shvatio, srpski as je imao samo reči hvale za njega i njegovu igru, ali ipak veruje u sebe.

"Igrali smo na svim podlogama, možda na travi nismo, tako da je Cicipas dosta sazreo i već je na vrhuncu svojih sposobnosti i ovo je možda meč njegovog života. Igra za broj jedna na svetu i grend slem - protiv mene - sigurno će biti motivisan. Gledao sam ga, napredovao je u nekim stvarima, znam kako da se spremim za njega, ali ja sam ovde pružao neke od svojih najboljih partija i spreman sam da idemo do kraja, koliko god je to potrebno. Pet setova, pet sati, nebitno... Radujem se tom izazovu i ovo je finale koje je očekivano s obzirom na naše igre", zaključio je Novak.