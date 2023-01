Majk Tajson bi uskoro mogao ponovo u zatvor zbog silovanja koje je prema navodima optužnice počinio početkom devedesetih!

Jedan od najvećih boksera svih vremena Majk Tajson optužen je za silovanje! Neimenovana žena je optužila Tajsona da ju je silovao u limuzini u mjestu Albani, nakon što se par upoznao u noćnom klubu. Ona je navela da joj je Tajson nanio "fizičke, psihološke i emocionalne povrede", a da je posljedice silovanja osjećala u godinama nakon tog zločina.

Ona traži 5.000.000 dolara odštete od Tajsona, a navodi da se silovanje desilo "početkom devedesetih godina". U to vrijeme je Tajson silovao Desire Vašington, bivšu misicu i za to silovanje je u februaru 1992. godine osuđen na tri godine zatvora.

Kako se navodi u optužnici, Tajson je odmah počeo da dodiruje svoju žrtvu kada je ušla u limuzinu, a nije htio da stane iako je ona to više puta izričito zahtijevala. "Rekla sam mu ne nekoliko puta, tražila mu da stane, ali je nastavljao da me napada. Onda mi je svukao pantalone i nasilno me silovao", izjavila je ona.

Žena koja je tužila Tajsona tražila je da ostane anonimna jer je navela da se osjeća ugrožena i istakla da bi objavljivanje njegog identiteta moglo da joj nanese dodatne mentalne probleme, kao i da bi ponovo morala da prolazi kroz sramotu i ismijavanje. Njen advokat Daren Silbek navodi da je slučaj protiv Tajsona "izuzetno jak".

Tajson koji sada ima 56 godina odbio je da komentariše optužbe, a i u braku sa glumicom Robin Givens je bio nasilan zbog čega se ona krajem osamdesetih razvela od njega. Tajson je od 1987. do 1990. godine bio svjetski šampion u teškoj kategoriji. Pamti se kao čovjek sa možda i najjačim udarcem ikada, a nedavno je pokrenuo biznis gajenja marihuane.