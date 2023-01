„To je najbolja moguća škola za srednje bekove, toliko su ih ‘izbacili’... Protiv njih, kao i bilo koga drugog, moramo da se maksimalno spremimo, ali i da damo zicere koji su nas koštali na prethodne dvije utakmice”, najavio je mladi pivot iz Pljevalja današnju utakmicu

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Posljednji rival na Svjetskom prvenstvu je dobro poznat rukometašima Crne Gore. Prošle godine su „lavovi” pobjedom baš nad Slovenijom (33:32) drugi put u istoriji ušli među 12 najboljih ekipa Evrope, a samim tim „uručili” otkaz Ljubomiru Vranješu i promovisali novog selektora, Uroša Zormana.

Nekada sjajnog srednjeg beka najbolje zna momak koji se posljednji priključio timu Zorana Roganovića u Krakovu, Miodrag Ćorsović, jer mu je Zorman trener u Trimo Trebnju od ljeta 2021. godine, kada je na insistiranje legende slovenačkog rukometa za ne baš malo obeštećenje stigao iz Lovćena.

Posljednji meč u „Tauron areni” u Krakovu tim Zorana Roganovića igra danas od 15.30 časova.

„Slovenija je bila u lošem momentu prije njegovog dolaska, uspio je da složi ekipu baš kako želi. Sada je dobra, pokazuje kvalitet, to je izuzetno dobra reprezentacija, sa odličnim igračima iz najboljih evropskih klubova”, istakao je 22-godišnji Pljevljak.

Zorman je četiri puta osvajao Ligu šampiona sa Celjem, Sijudad Realom i Kjelceom, a sada u svom timu ima četiri odlična organizatora igre - Deana Bombača, Domena Makuca, Aleksa Vlaha i Roka Ovničeka.

„To je najbolja moguća škola za srednje bekove, toliko su ih ‘izbacili’... Protiv njih, kao i bilo koga drugog, moramo da se maksimalno spremimo, ali i da damo zicere koji su nas koštali na prethodne dvije utakmice”.

Da li ste zabrinuti da bi Urban Lesjak mogao da se istakne protiv vas kao Vensan Žerar i Mateuš Kornecki?

„Iskreno, ne brine nas nijedan protivnički igrač, niti golman, brinemo nas samo mi. Fokusirani smo na svoju igru, ukoliko budemo pokazali ono što znamo i možemo, neće biti velikih problema”.

Na ovom šampionatu sjajne partije u dresu Hrvatske pruža tvoj saigrač iz Trimo Trebnja, Filip Glavaš, ti si se odmah nametnuo kada si došao. Koliko vam znači to što radite baš sa Zormanom?

„Normalno je da nam znači, i mi smo svjesni od kakvog igrača i trenera kupimo znanje. To nam je plus, donosi nam samopouzdanje”, rekao je Ćorsović.

Protiv Poljske je Crna Gora dala svega 20 golova, najmanje u Roganovićevoj selektorskoj eri.

„Bio je ogroman problem u napadu, opet su nas koštali promašeni ziceri. To je vjerovatno manjak koncentracije, koji dolazi iz umora. To je jedini mogući razlog. Žao mi je, dolazili smo do povoljnih situacija za postizanje golova, ali su izostali. Pokušaćemo da protiv Slovenije to promijenimo”, zaključio je Ćorsović.