Selektor crnogorskih rukometaša Zoran Roganović osvrnuo se na jučerašnji meč naših "lavova" i istakao da je iza njega teška noć

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

„Teško nam je pao poraz sinoć iskren da budem, mogu slobodno reći najgora noć od kad smo tu, nekako loš osjećaj, loš utisak smo ostavili. Takmičenje i dalje traje, treba biti skoncetrisan na ovu utakmicu sjutra sa Slovenijom koja je jako bitna, treba pružiti otpor, jer sa njima igramo i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo."

Roganović ističe da kvalitet nije razlog loše utakmice:

„Kvalitet smo puno puta pokazali do sad, ali ono sto je simptomatično, taj kvalitet koji pokazujemo uvijek je to u EHF sedmicama ili na početku takmičenja, tako da je fizicka spremna ponovo problem, kao i nedostatak važnih igraca u rotaciji. Umor je evidentan kod glavnih igrača, Branka i Milosa Vujovića koji vuku ekipu od samog početka. Nije lako igrati svaki drugi dan utakmice, i kad se sve to poveže bude onako kao juce u prvom poluvremenu sa dosta promašenih šuteva. Ono čime sam zadovoljan je da mi stvaramo šanse, ali realizacija je slaba.“

Predstoji još duel sa Slovenijom

„Slovenija će igrati za ono što smo mi željeli, ono što sam ja obećao savezu prvenstveno i sa tim planom koji sam predstavio od samoga početka. Igračima sam pričao cijelo vrijeme da će ova generacija igrati na Olimpijskim igrama u Parizu 2024 godine i to mi je napravilo da sinoć nisam mogao da spavam. Ovo je prvi put da nismo ostavrli zacrtano, tako da jeste teško u ovom trenutku, ali siguran sam da ćemo u duelu sa Slovenijom dati sve od sebe, da se na pravi način predstavimo u zadnjoj utakmici na Svjetskom prvenstvu“, zaključio je Roganović.