Izvor: MONDO

Od specijalnog izvještača „Vijesti”

U prva dva kola grupe A nije bilo iznenađenja. Rukometašši Crne Gore su propustili priliku da možda „otkinu” neki bod Španiji (poraz 30:25), ali su savladali Iran 34:31 i napravili ključni korak ka glavnoj fazi 28. Svjetskog prvenstva.

„Mislim da se protiv Španije moglo bolje, ali to je standardni osvajač medalja na prvenstvima, možda je poraz bio i očekivan rezultat. Iran se pokazao kao ozbiljan tim sa Veselinom Vujovićem, koji je napravio sistem i namučio nas je do samog kraja. Bilo je veoma teško, iako rezultat to možda ne oslikava”, istakao je Božo Anđelić.

„Lavovi” sjutra (18 časova) igraju protiv Čilea, pobjeda je neophodna da bi se glavna faza počela sa dva boda.

„Za Čile se još nismo spremali, gledali smo malo ove dvije utakmice što su odigrali, vjerovatno ćemo to odraditi večeras. Nadam se pobjedi, kao i protiv Irana. Čile je brza ekipa, možda igra malo više taktički od Irana. Puno trče, puno vuku tranziciju i agresivna su ekipa”.

Anđelić je godinama bio u sjenci, ali je od prethodnog Evropskog prvenstva neprikosnoven na poziciji srednjeg beka. Na prve dvije utakmice je dao četiri gola, ali i upisao čak 17 asistencija.

„Zadovoljan sam. Imamo dosta prostora za igru i slobode koju mi je Zoran dao. Nadam se da ću to opravdati i vratiti na pravi način”.

Koliko može Crna Gora na ovom Svjetskom prvenstvu?

„Nadam se, uz malo sreće, da može dosta”.

Srednji bek Crne Gore je u potrazi za novim klubom, jer je raskinuo ugovor sa ukrajinskim Motorom iz Zaporožja, koji ove sezone igra u njemačkoj Cvajti. Kako igra, sigurno će biti interesenata.

„Imam nekoliko ponuda, još nisam odlučio gdje ću”, rekao je Anđelić, koji je blizu selidbi u Kuvajt do kraja sezone.