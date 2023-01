Kapiten Crne Gore očekuje pobjedu protiv Irana, iako je svjestan da se tim Veselina Vujovića neće sam predati

Izvor: MONDO/Mia Radulović

Prije 10 godina, na prvom i donedavno jedinom nastupu Crne Gore na svjetskim prvenstvima, u timu su bili sadašnji predsjednik RSCG Petar Kapisoda i selektor Zoran Roganović, a pet igrača je opet u toj ulozi - Vasko Ševaljević, Marko Lasica, Stevan Vujović, Nemanja Grbović i tada najmlađi član nacionalnog tima, Nebojša Simić.

Uloga Ševaljevića je sada manje važna nego tada, kada je bio jedan od aduta Zorana Kastratovića i najzaslužniji što je Crna Gora u baražu izborila plasman na šampionat u Španiji, jer je u nezaboravnom dvomeču sa Švedskom dao 16 golova. Iskusni lijevi bek žali za porazom od Španije na startu takmičenja u Krakovu i smatra da su detalji presudili, pišu Vijesti.

"Dugo smo bili blizu, bili kvalitetan protivnik Španiji tokom cijelom meča. Na kraju se završilo s pet razlike, mislim da je to nerealno. Detalji su ono što pravi razliku između ekipa, da li zbog iskustva, greške manje u odbrani, pogođenog šuta u napadu... Kiksali smo u nekim detaljima, ali smo odigrali dobar meč, ostavili dobar utisak, što je najbitnije", istakao je 34-godišnji Kotoranin.

Španija mora da se zaboravi, jer su utakmice sa Iranom i Čileom ključne za ulazak u glavnu fazu.

"Znamo šta nas čeka, dvije utakmice u koje ulazimo sa ulogom favorita, a to je nešto na šta nismo navikli. Vrijeme je da naučimo kako se igraju ti mečevi, trebalo bi da opravdamo očekivanja. Znamo da će biti teško, da će biti borba, ali apsolutno moramo da idemo na pobjede."

Iran nije nepoznanica.

"Gledali smo ih i analizirali. Nije to najljepši rukomet, djeluje sirovo. Iranci se oslanjaju na fizičku snagu, mislim da dobrom odbranom i tranzicijom bi trebalo da ih napadnemo od starta. U svim elementima je neophodno da odigramo dobro. Bolja smo ekipa, ali to bi trebalo da pokažemo na terenu. I Španija je bolja ekipa od nas, pa da smo bili bolji u nekim elementima, bila bi drugačija slika. Ne dobija uvijek onaj koji je bolji na papiru, to mora da se dokaže."

Može li adut Irana da bude to što vas Veselin Vujović dobro poznaje?

"Znamo se i mi na treningu, pa dajemo golove jedni drugima. Poznaje nas, biće to taktička igra između trenera. Kao što se i mi takmičimo na terenu, tako se i oni nadmeću sa klupa. Pobijediće kvalitetniji tim, mislim da ćemo to biti mi.", istakao je Ševaljević, a prenijele su Vijesti.

Hoćeš li ti imati dodatni motiv protiv Vujovića?

"Zašto bih ja imao dodatni motiv protiv Vuje? Apsolutno ne. Imam motiv protiv Irana kao protiv svake druge reprezentacije, to mi ne pravi nikakvu razliku", istakao je kapiten Crne Gore, koji je brzo nakon dolaska legendarnog Cetinjanina u Vardar napustio Skoplje i otišao u francuski Saran.