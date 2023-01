Odličan otpor naše reprezentacije večeras prokomentarisali su nakon meča naš selektor i desni bek.

"Neće biti lako protiv Irana, niko nije došao na SP turistički. Biće velika borba, očekujem agresivan rukomet, sa dosta faulova. Nema vremena da se tuguje, okrećemo se narednom protivniku", kazao je Vujović

"Mislim da je prevagnulo to što igrači Španije igraju u istom sistemu u klubu i reprezentaciji. Svaki igrač zna u svakom trenutku šta da radi. To je najveća prednost - tjerali su nas Španci da šutiramo iz teških pozicija, njihovi golmani su bili spremni na to. Prijetili smo, prišli na gol razlike, falilo je iskustva da to iskoristimo", rekao je naš bek.

"Ostaje malo žal zbog razlike od pet golova na kraju. Mislim da smo u većem dijelu meča bili konkurentni i pokazali da možemo da igramo sa najboljima. Španija jeste među najboljima na svijetu. Probijali smo im zonu 6-0, ali smo imali problema sa odbranom 5-1. Neki ziceri i isključenja u prvom dijelu učinili su da bude minus tri na poluvremenu. Španija je iskusna ekipa koja sve situacije pretvara u svoju korist. Zadovoljan sam igrom, ali od ovog trenutka se koncentrišemo na Iran", rekao je Roganović.

"Na ovom nivou vidite što znači svaka lopta. Oni su znali sve to da iskoriste. Mislim da ćemo već u sljedećem meču sa Španijom ići na pobjedu. Trebaju nam ovakve utakmice jer smo pokazali da možemo sa svima da igramo. Nama poslije dosta vremena pripada uloga favorita. Na nama je da u sljedeća dva dana uradimo dobar posao i ne dozvolimo da nas teret favorita optereti. Drago mi je što je Iran sa Veselinom Vujovićem danas osvojimo dva boda. Sigurno nas čeka tvrda utakmica, ulog je veliki. Drago mi je što će oni ući u utakmicu rasterećenije. Nama ostaju dva dana da se povratimo od poraza jer svaki ostavlja ožiljke, ali je sada fokus na sljedeću utakmicu", zaključuje selektor.