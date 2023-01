Rafael Nadal ima težak žreb u Melburnu kao branilac titule.

Izvor: Profimedia

Rafael Nadal brani titulu na Australijan openu i čeka ga težak zadatak na tom putu. Novak Đoković imao je sreće na žrebu, Španac nije. Ne samo da se nalazi u slabijoj formi u poslednje vreme, već će sada morati da prođe kroz "minsko polje" ako želi da dođe do prilike da odbrani trofej.

Španski igrač je prvi nosilac na takmičenju, posle odustajanja sunarodnika Karlosa Alkaraza i čeka ga paklen žreb. U tom delu su još Danil Medvedev, Stefanos Cicipas, Frensis Tijafo, Janik Siner, Feliks Ože-Alijasima. Dosta igrača koji bi mogli da budu dosta neugodni za Rafu, posebno ako se uzme u obzir forma u kojoj se nalazi.

Prvi rival mu je Britanad Džek Drejper, a onda bolji iz okršaja dvojice Amerikanaca, Brendona Nakašime i Mekenzija Mekdonalda. U trećem kolu mogao bi da ide na Jošihita Nišioku i to je deo u kom ne bi trebalo da ima nekih većih problema. Međutim, u četvrtom kolu mogao bi na Tijafoa, momka koji ga je izbacio u osmini finala US opena. Ako bi prošao njega, sačekao bi ga najverovatnije Danil Medvedev u četvrtfinalu, a u polufinalu bi mogao to da bude Stefanos Cicipas.

Ovako bi izgledao projektovani žreb Nadala: