Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je prvu titulu u 2023. godini.

Izvor: Profimedia

Novak je u finalu ATP turnira u Adelejdu posle nestvarnog preokreta savladao odličnog Amerikanca Sebastijana Kordu 2:1 (6:7, 7:6, 6:4).

Posle tri sata i 11 minuta igre i spašene meč lopte u drugom setu, nesalomivi Novak je uspio da ostvari pobjedu!

Nole je tako stigao 92. ATP titule u karijeri čime se izjednačio sa Rafaelom Nadalom po broju trofeja.

Vjerovali ili ne, ovo je bio Novakov 34. vezani trijumf u Australiji gde Đoković poslednjih pet godina ne zna za poraz.

Međutim, put do tog trijumfa nije bio nimalo lak. Borbeni Korda bio je "tvrd orah" za našeg asa i ljubitelji tenisa imali su priliku da uživaju u najdramatičnijem finalu u istoriji ovog turnira.

Nezapamćena drama viđena je u prvom setu. Teniseri su sigurno čuvali svoj servis sve do devetog gema, kada Amerikanac stiže do dvije vezane brejk lopte i koristi priliku (5:4). Imao je Korda tri vezane set lopte na svoj servis, ali Novak se nije predavao, osvojio je pet poena u nizu i stigao do izjednačenja. Na 6:5 imao je Srbin i prvu set loptu, ali zahvaljujući servisu Amerikanac se izvukao iz nezgodne situacije, pa je odluka pala u taj-brejku gdje smo vidjeli neviđenu dramu. Ponovo je Đoković uspio da se izvuče iz naizgled bezizlazne situacije, dvije vezane set lopte je imao Korda (4:6), ali Nole je osvojio tri vezana poena i stigao do nove set lopte. Ipak, u finišu taj-brejka Korda nije dozvolio Srbinu da napravi mini-brejk, osvajao je poene na svoj servis, napravio jedan mini-brejk i iskoristio sedmu set loptu na meču.

Novaku je gubitak seta teško pao, pa su ceh platili ljudi iz njegovog boksa. Brat Marko i još dva člana Novakovog tima morali su da napuste boks, nakon izliva bijesa srpskog tenisera.