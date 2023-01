Nije ovo prvi skandal Dejne Vajta, ali je verovatno najveći do sada!

Izvor: Instagaram/ufc.bets.pro

Prvi čovek UFC-a, najčuvenije organizacije koja se bavi MMA mečevima, našao se u centru skandala pošto je u javnost isplivao snimak na kome se vidi da je ošamario svoju suprugu En Vajt! Incident se desio u klubu "Kabo San Luka" u Meksiku, a video je u javnost izbacio američki medij "TMZ".

Na novogodišnjoj žurki je poznati bračni par bio u VIP delu popularnog kluba, a na snimku se videlo kako ona plače, a Dejna joj prilazi, nešto joj govori, zatim ona njega udara, da bi joj on potom uzvratio. Očevici u klubu su svedočili da su oboje supružnika bili jako pijani, a on je posle incidenta sve proznao i pokajao se.

"Moja supruga i ja smo bili u izlasku u novogodišnjoj noći i nažalost, to se dogodilo. Ja sam jedan od muškaraca, a čuli ste me dosta puta kako to izgovaram, koji osuđuje nasilje nad ženama, a sada, evo, pričam o tome. Mi smo u braku skoro 30 godina, znamo se od svoje 12. i očigledno je da smo prošli kroz mnoga sr*nja zajedno. Imamo troje djece i ovo je jedna od situacija koje su užasne. Sramota me je i trenutno smo više zabrinuti zbog dece nego zbog sebe. Totalno smo fokusirani na porodicu. Ljudi će o ovome misliti svašta i mnogi će biti u pravu. Pogotovo u mom slučaju. Nikad ne smeš da digneš ruku na ženu. Moja žena i ja se volimo, dugo smo zajedno. Ovo je samo jedna od nesrećnih situacija", rekao je Vajt. Pogledajte snimak incidenta:

Prijatelji bračnog para su morali da ih razdvoje kako ne bi došlo do ozbiljnijeg obračuna.