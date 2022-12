Novak Đoković je pre četiri godine bio pod velikim pritiskom zbog kritika koje su stizale jer je podržao fudbalere Hrvatske.

Srpski teniser Novak Đoković pre četiri godine je priznao da je navijao za Hrvatsku na Svetskom prvenstvu u Rusiji i zbog toga su ga mnogi kritikovali. Nije tajna da je Đoković u odličnim odnosima sa brojnim hrvatskim fudbalerima, čak se fotografisao i sa Modrićem, Kovačićem, Rakitićem i Perišićem, zbog čega je čak javno morao da "brani" svoj stav, odnosno da objasni zbog čega je navijao da komšijska reprezentacija ode sve do kraja na Mundijalu.

"Pre svega, o Luki Modriću mislim sve najbolje. Iz srca sam navijao za Hrvatsku na Svetskom prvenstvu. Znam da su rane iz rata još sveže za mnoge ljude. Ali sport mora da se drži dalje od politike. Nama su oni prve komšije, i Hrvatska i Srbija i Bosna i Makedonija, i nekako na njih gledam kao na svoje", ispričao je Đoković pre četiri godine iz Dohe za "Blic", dok se za vreme aktuelnog prvenstva sveta nije oglašavao - sem uoči utakmice Srbije i Švajcarske kada je (uzalud) "pecnuo" svog velikog rivala i prtijatelja Rodžera Federera.

Zbog podrške Hrvatskoj pre četiri godine, čak je morao da reaguje i teniserov otac Srđan, koji ga je javno branio u emisiji "Upitnik" objasnivši njegov stav koji se mnogima nije dopao.

"To je domaće vaspitanje. Nema uspešnog društva bez uspešne porodice. Nama su urušili familiju i zato nam se mnogo toga lošeg dešava. Pa, kakav je to problem što je on navijao za Hrvatsku? Pa, oni su naše komšije. To su njegovi prijatelji, ti fudbaleri 'kockastih'. On je navijao za drugare. Moramo da prestanemo sa tim konfrontacijama više. Sećate se kada su pre nekoliko godina bile poplave u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj, on nije pomogao samo rodnoj zemlji nego i ostalim dvema. To je za njega bila i ostala jedna zemlja i jedan narod. Ne možemo drugačije da se ponašamo", poručio je Srđan Đoković dodajući da zbog toga "stranci svuda u svetu poštuju i cene Novaka".

Za sada se Novak Đoković nije oglašavao o podršci reprezentaciji Hrvatske koja je ponovo stigla do polufinala Svetskog prvenstva gde ih čeka duel sa Argentinom, a ako ponove uspeh sa prethodnog Mundijala i dođu do borbe za pehar - tamo će ih čekati bolji iz duela Francuske i Maroka.