Sve češće se u medijima u Švajcarskoj potencira priča o skidanju kapitenske trake Granitu Džaki. Na njegovoj strani kao da su samo 25 saigrača i selektor...

Izvor: Profimedia

Prošlo je deset dana od napete utakmice Srbije i Švajcarske na Svetskom prvenstvu, a strasti se još ne stišavaju - čak ni u zemlji koja je upisala pobedu od 3:2 i prošla u osminu finala. Razlog je kontroverzni Granit Džaka koji je prvo provocirao srpsku klupu hvatajući se za genitalije, ušao u sukob sa srpskim igračima, odnosno nakon meča je obukao dres sa natpisom "Jašari", koji je pokušao da predstavi kao poruku za svog povređenog saigrača, ali je svima jasno da se to odnosilo na oficira OVK.

Zbog toga je i FIFA pokrenula postupak, a u Švajcarskoj, gde su već bili besni zbog prethodnog Mundijala na kome je Džaka pokazao simbol Velike Albanije, ne prestaje da se priča o internoj kazni za kapitena državnog tima...

Tako je čuveni komentator Saša Rufer poručio da Granitu Džaki treba oduzeti kapitensku traku, a dok se vezni fudbaler Švajcarske nije oglašavao na tu temu, mediji su kontaktirali saigrača iz državnog tima Rikarda Rodrigeza kome nije baš bilo milo što je morao da ga brani

"To je njegovo mišljenje, ima pravo na to... Komentator je i to je njegov posao. Mislim da je Džaka pravi kapiten i to ne zato što je moj prijatelj. Granit uvek vodi ekipu, ima hrabrost, samopouzdanje... Sa svima priča i govori im šta misli. Takođe, poseduje veliki kvalitet, standardan je u Arsenalu", rekao je Rodrigez i dodao da i ako Džaki oduzmu kapitensku traku - to ništa neće promeniti pošto će se "ponašati kao i do tada".

Rodrigez je otkrio i da je dosta pričao sa Džakom i da mu je rekao da je "želeo da ostane miran", i da je to izgledalo mnogo bolje nego pre četiri godine jer ga je sad "držao samo jednom", a potom je upitan - zašto uvek provocira?

"To morate njega da pitate. Mogu samo da pričam o njegovoj utakmici, bio je svuda, iako smo bili pod pritiskom, posebno se to odnosi na Granita i Džerdana. Stvari su postale brzo emotivne na tereneu i džaba vam plan koji ste pre toga imali i nameravali da ga se držite", zaključio je reprezentativac Švajcarske za "Blik".