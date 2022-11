Zorana Arunović ide po novu medalju u Egiptu.

Izvor: Profimedia

Streljačka sezona bliži se kraju, a najbolja srpska strelkinja Zorana Arunović biće učesnik završnog Svjetskog kupa koji se sledeće sedmice održava u Kairu. Učešće na ovom prestižnom takmičenju izborilo je po 12 najboljih strijelaca na svjetskoj rang listi u svim kategorijama, a Zorana Arunović nastupiće u disciplini vazdušni pištolj.

Ona je ove sezone osvojila 12 medalja na velikim takmičenjima, od čega sedam zlatnih. Njen trener Jelena Arunović ne krije zadovoljstvo zbog velikih uspjeha. Poslednji je bio u Mađarskoj. "U Mađarskoj je oba dana imala jako dobre rezultate u kvalifikacijama, rekla bih perfektne za ovaj dio sezone. Iz punog treninga je pokazala na kom je nivou preciznosti, i mogu da kažem da sam baš zadovoljna prikazanim. Takođe, i u finalu je nastavila je u istom ritmu i bila je zaista dobra. Bio je to poslednji test pred put u Kairo, nismo odustale od ranije isplaniranog učešća, čime smo omogućile miran završetak priprema za završni masters sezone", rekla je Jelena.

Na završnom Svjetskom kupu u Egiptu pucaće se na istom strijelištu na kom je održano i Svjetsko prvenstvo ove godine. Takmičenje gdje je Zorana osvajanje mbronze obezbjedila normu za Olimpijske igre u Parizu 2024, godine. "Samo će borilište biti isto, ali sve ostalo će se i te kako razlikovati. Tu prije svega mislim na sistem takmičenja, što je u prvom momentu bila otežavajuća okolnosti. Kvalifikacije će se sastojati iz dva dijela i pucaće se u dva dana, a posle drugog dana kvalifikacija četiri najbolje takmičarke izboriće plasman u finale i borbu za Zlatnu metu. Prvi put će se pucati u takvom sistemu, pravila su objavljena prije samo dvije nedelje, i predstavljaju novinu za sve takmičare. Pobijediće oni koji se najbrže adaptiraju na taj format, a nas dvije smo riješene da idemo što dalje možemo."

AMbicije su velike. "To takmičenje ćemo iskoristiti da još jednom provjerimo gdje se nalazimo u odnosu na konkurenciju i najbolje strelkinje svijeta. Ostvareno je mnogo uspijeha u 2022. godini, ali naše ambicije se na tome ne završavaju. Fokusirane smo na nastup u Kairu, ali odmah nakon toga krećemo sa postepenim uvođenjem novih saradnika u tim, i jačanjem prvog kruga oko Zorane. Motivisane smo da značajno podignemo nivo najnižih rezultata, i tome ćemo se posvetiti u narednom periodu."

Morale su da mijenjaju neke stvari u pripremi, ali su sigurne da to neće uticati na rezultat. "Iz tehničkih razloga nismo mogle da koristimo streljanu u kojoj treniramo. To je uslovilo promjenu lokacije i ustaljene dinamike rada. Bile smo primorane da modifikujemo neke stvari za koje se u prethodnom periodu pokazalo da nam donose rezultat, ali na to nažalost nismo mogle da utičemo", zaključila je Jelena Arunović.