Šampion Formule 1 u klinču sa drugim vozačem svog tima!

Asovi Red Bula ušli su u otvoreni sukob i to je postalo jasno na nedjeljnoj trci u Brazilu, kada Maks Ferstapen nije htio da pusti Serhija Pereza da ga pretekne i da se vrati na svoju poziciju. Iako su iz boksa tražili od Ferstapena da ga pusti i pitali ga šta se dešava, Holanđanin nije htio ni da čuje za to. "Nemojte da ste to više uradili, jasno? Rekao sam vam već svoje razloge!", odgovorio je on.

Posle trke, reporterka "Skaj sportsa" pitala je Ferstapena da li se njegov sukob sa Perezom "vuče" iz prošlosti, Ferstapen je kratko odgovorio: "Ima". Holandski novinar Erik van Haren potvrdio je posle toga da je sve počelo krajem maja u Monte Karlu, kada se Perez navodno namjerno slupao u kvalifikacijama, da se Ferstapen ne bi borio za pol-poziciju.

Het klopt wat@TomCoronelzojuist zegt bij ViaPlay. Pérez is in Monaco opzettelijk gecrasht in kwalificatie en heeft dat later ook toegegeven tegenover Helmut Marko en Christian Horner. Dat is Max Verstappen niet vergeten.#F1 — Erik van Haren (@ErikvHaren)November 13, 2022

Pola godine kasnije, ljutnja u Holanđaninu je ostala iako je dominantno odbranio titulu i to oborivši rekord Mihaela Šumahera. Perezu nije zaboravio i pitanje je kako će njih dvojica moći dalje da funkcionišu. "Nemam pojma koji su njegovi razlozi. Možda bi trebalo da ga pitate za to. Zaista nemam šta da kažem. Posle svega što sam uradio za njega, ovo je malo razočaravajuće za mene. Nemam ideju o čemu se radi. Iskreno sam iznenađen", rekao je Perez posle trke, dok je Ferstapen ostao "zatvoren". "Iznijeli smo sve na sto. Imam svoje razloge i neću ih reći, ali mislim da će ljudi u timu da razumiju. Objasnio sam ih i ranije, tako da to nije ništa novo za mene, niti za njih. Mislim da je bitno da sada kao tim ostanemo zajedno i da tako nastavimo dalje. Idemo u Abu Dabi, hoćemo da pobijedimo, a ako bude prilike da mu pomognem, pomoći ću".