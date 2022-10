Maks Ferstapen proglašen je za šampiona Formule 1 posle trke u Suzuki.

Maks Ferstapen osvojio je drugu titulu u Formuli 1. Posle haosa na stazi u Suzuki i svih dešavanja, Holanđanin je došao do titule i to na zaista nevjerovatan način. Postao je šampion, tako što nije znao da je to učinio, jer je pravilnik unio potpunu zabunu. Prvo je trebalo da dobije samo polovinu bodova, jer trka nije završena do kraja, pa je onda saopšteno da će dobiti sve poene, onda je posle svega toga donijeta odluka o kazni za Šarla Leklera, njegovog glavnog rivala, koji je pao sa druge na treću poziciju.

Teško je opisati šta se sve dogodilo u Japanu, ali ono što je sigurno jeste da je postao šampion ponovo. Potvrdio je to i on sam u razgovoru sa bivšim vozačem Džensonom Batonom posle ceremonije pobjednika. Sve je rešeno. "Ovo je ludilo, osjećanja su mi pomiješana. Osvajanje prve titule nisam mogao ni da zamislim, ove godine sam zaista uživao. Zahvalan sam svima, cijelom timu koji mi je pomogao. Učinili smo bolid bržim, napredovali smo iz godine u godinu, dvije titule. Zaista nevjerovatno. Volim ovakvu vrstu pritiska", poručio je Ferstapen.

Sledeća trka voziće se u Ostinu (Amerika) i tamo je trebalo Maks da zvanično "overi" titulu, ali se to dogodilo ipak u Japanu. Šta se tačno dogodilo, kako je pravilnik unio svu ovu zabunu, to će vjerovatno biti objašnjeno u narednim danima. Što se same trke tiče, Ferstapen je završio kao prvi, Lekler je bio drugi, Perez treći, ali je posle spomenute kazne došlo do "rotacije" na pozicijama dva i tri. Inače, tik pored staze bila je i djevojka novog-starog šampiona Keli Pike.

