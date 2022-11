Has je ovog vikenda osvojio prvu "pol" poziciju, dok im je drugi vozač bio na začelju.

Odavno već znamo da je Maks Festapen novi-stari šampion Formule 1, da je Red Bul najbolji među konstruktorima, ali to ne znači da je kraj uzbuđenjima i u "revijalnim" trkama do kraja... Danski vozač Kevin Magnusen šokirao je sve u kvalifikacijama za sprint trku u Brazilu pošto je došao do "pol" pozicije, svoje prve ikada - i prve ikada za Has. Magnusen je iskoristio kišu i haos na stazi posle udesa Džordža Rasela, a najbolje vrijeme koje je Danac gotovo odmah postavio po početku Q3 ostalo je da važi do kraja.