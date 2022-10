Sezona u Formuli 1 je već završena pošto znamo da je Maks Ferstapen šampion, ali nas uoči Velike nagrade Meksika "zabavljaju" legende prozivanjem.

Izvor: Profimedia

Luis Hamilton i Fernando Alonso bili su partneri jednu sezonu u Meklarenu i to je bilo dovoljno da se među njima "rodi" rivalstvo. Alonso je stigao kao svjetski šampion u moćnu ekipu, Hamilton je kao "talentovani klinac" uspio da ga nadjača već u debitantskoj godini, a varnice i okrenutost Meklarena ka Britancu, bile su dovoljan znak Špancu da ode iz tima već posle 2007. godine. Od tada, djelovalo je u nekoliko navrata da se odnos između njih popravlja, ali ponovo su sporečkali tokom ove godine i čini se da će se sada teško pomiriti.

Alonso je izjavom o Hamiltonovim titulama, kojih je čak sedam, uspio da uvrijedi Britanca tako da ga je "nisko spustio" na Tviteru, tako da ljubitelji drame u Formuli 1 mogu nečim da se zanimaju u "dosadnoj sezoni" u kojoj je dominirao Ferstapen.

"Imam veliko poštovanje za Luisa Hamiltona i njegovih sedam titula, ali on je gotovo sve osvojio kada su mu glavni rivali bili njegovi klupski drugovi. To je značajno lakši put nego što je imao Maks Ferstapen. Nikada meni rival nije bio moj klupski drug Đankarlo Fizikela. Nikada nisam vidio da se Maks bori sa Peresom ili Albonom da pobij9edi. Ali, sa druge strane Šumaher je pet titula uzeo tako što mu je glavni rival bio Barikelo, takođe iz Ferarija ili Hamilton, koji se borio sa Rozbergom ili Botasom, koji su kao i on vozili za Mercedes", poručio je Alonso čije su riječi očigledno zaboljele Hamiltona, pošto je digao nos i odgovorio mu samo fotografijom na Tviteru - uz dignut palac.



Na toj fotografiji očigledno Hamilton aludira na 2007. godinu kada je, kao što smo već pomenuli, kao debitant uspio da ostvari isti broj bodova kao znatno iskusniji šampion Alonso. Fotografija na kojoj Hamilton stoji na najvišem stepeniku podijuma, dok je Alonso kraj njega, nastala je na trci u Indijanapolisu u kojoj je Britanac stigao do svoje druge pobjede u karijeri. Nanizaće ih još 101. od tada, čime je daleko uspješniji od Alonsa (32 pobjede), ali njihova bitka se ovdje ne završava.

I naredne sezone gledaćemo kako "psuju jedan drugoga" zbog grešaka na stazi, pošto je Hamilton već najavio da će sigurno ostati u Mercedesu, dok se Alonso iz Alpine seli u Aston Martin.