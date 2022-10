Nekada teniska nada Velike Britanije, a danas "penzionerka" koju čeka nešto novo u životu.

Izvor: Instagram/tanysha_dissanayake/printscreen

Britanska teniserka Taniša Disanajake (21) odlučila je da okači reket o klin i završi igračku karijeru! Razlog za to je korona virus sa čijim posledicama se bori već godinama, a koji joj je toliko uticao na zdravlje da više ne može profesionalno da igra mečeve. Pre nekoliko meseci Taniša je otkrila da je čak 300 dana u kontinuitetu provela u svom domu, a korona je ostavila teške posledice po njeno zdravlje.

Između ostalog, Taniši je nakon virusa oslabio vid i značajno otežano kretanje, p je odluka da prekine igračku karijeru bila potpuno očekivana. Ona se od sporta koji najviše voli oprostila kratkim saopštenjem na Instagramu, a delove te poruke prenosimo vam u nastavku teksta. Ovo je Taniša:

"Jedan sport, 16 godina, 21 država, bezbroj uspomena. To je završetak najboljih 16 godina mog života. Sport koji me je učinio osobom kakva sam danas. Bilo je to ludo putovanje i uradila bih to sve opet kad bih mogla, ali nakon više od godinu dana bolesti, vreme je da krenem dalje. Ovo je bila najteža odluka koju sam morala da donesem, a još teže je bilo prihvatiti je. Ne znam za život bez tenisa, ali ovaj sport me naučio toliko toga i znam da se spremaju velike stvari. Tenis - volim te, ali to je zbogom od mene", napisala je ova devojka.

Poslednje mečeve Taniša je odigrala na fjučersu u Heraklionu tokom maja 2021. godine, pa se može reći da je njena karijera praktično završena pre skoro godinu i po dana. Do tog trenutka nikada nije uspela da stigne među 1.000 najboljih teniserki na svetu, ali je u Britaniji važila za talentovanu igračicu i čekalo se da u narednim godinama zabeleži neke bolje rezultate.