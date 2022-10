Nismo često slušali ovakve izjave...

Izvor: Instagram/jeff_monson_official/printscreen

Ukoliko Rusija pozove i poznati američki sportista spreman je da obuče uniformu! U vojsci koja ratuje na istoku Ukrajine mogao bi da se nađe i Džef Monson (51), nekadašnji MMA borac koji već godinama živi u Rusiji. On je, u izjavi za tamošnje medije, potvrdio da neće bežati od odgovornosti iako mu nimalo prijatno ne bi bilo da napusti porodicu i krene na ratište.

Majstor brazilske džiju-džicu probao je u karijeri da se bavi profesionalnim boksom, ali je mnogo veće ime stekao u MMA svetu, gde je svojevremeno imao ugovor i sa UFC-om. ukupno je odradio čak 89 profesionalnih MMA borbi, a poslednjih godina živi u Rusiji i tamo trenira.

"Nadam se da me neće zvati. Mislim da se svi tome nadaju. Želim da Rusija pobedi u ovoj konfrontaciji što je pre moguće. Volim ovu zemlju, uradila je mnogo za mene. Ovo je moja kuća, kuća moje dece, moje žene. Ako svi kažemo ne, ko će onda braniti državu? Ako me pozovu, ići ću", rekao je Monson i tako nedvosmisleno stavio do znanja da ne planira da dezertira.

Ovaj penzionisani MMA borac iz SAD već godinama živi u Rusiji, a u toj zemlji ima i novu porodicu, suprugu i dvoje dece. Njegove veze sa Amerikom sve su slabije, iako i na drugom kraju sveta ima troje dece.

"Ja sam već Rus, volim svoju zemlju. A moja sportska, politička i lična budućnost povezana je sa Rusijom. Sve što mi je ostalo u SAD je moje troje dece. Ali moja žena i dvoje dece žive ovde. Čak ni ne mislim da ću se ikada vratiti da živim u Americi", zaključio je nekadašnji MMA borac koji je prethodnih meseci često pružao podršku ruskoj vojsci objavama na društvenim mrežama.

Podsećamo, ukoliko bi se Monson našao na frontu, mogao bi da sretne jednog od najboljih ruskih boksera svih vremena pošto je sličnu izjavu nedavno dao i Nikolaj Valujev, član Putinove strance i jedan od vernih sledbenika njegove politike.