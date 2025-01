SDT donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv 13 članova kavačkog klana, koje terete za ubistvo škaljarca Rista Mijanovića u Turskoj, u novembru 2020. godine

Izvor: Europol/Printscreen

Policajac, Ljubo Milović, prenio je kavčaninu Milanu Vujotiću da je srpska Bezbjednosno informativna agencija (BIA) pomogla škaljarcima da u Kijevu lociraju njegovog kuma, apsolutnog vođu zločinačkog kavačkog klana, Radoja Zvicera.

On je to učinio nepun dan nakon što su plaćenici zločinačkog škaljarskog klana u maju 2020. godine u Ukrajini pokušali da ubiju vođu Kotoranina, objašnjavajući da mu je to rekao Zoran, kako prenose Vijesti.

O istom je obavijestio i kolegu iz policije i klana, svog kuma Ivana Stamatovića, koji se nedavno predao policiji.

“Zoran mi sad poslao poruku da je dobio info da je BIA odigrala ulogu na štetu kumovu oko lociranja... Da preispitamo je li to moguće”, napisao je on Vujotiću preko nekad zaštićene Skaj aplikacije.

Radoje Zvicer je teško ranjen 26. maja 2020. godine, u elitnom djelu Kijeva, u blizini kompleksa “Novopečerski Lipki”, u Dragomirovoj ulici.

Malo nakon tog pokušaja ubistva, u Odesi su uhapšeni Baranin Stefan Mandić Đukić, Podgoričanin Emil Tuzović zvani Čečen i dvojica srpskih državljana - Milan Branković i Petar Jovanović, pišu Vijesti.

Vujotić odgovara Miloviću da je moguće i da su ukrajinske službe to uradile:

“Pa moguće je, s obzirom đe je živio. Tamo službe rade posao, kao što si vidio kroz praćenje ove stoke. Predsjednik trenira tamo u teretanu, u kompleks, ko zna kakvi funkcioneri žive itd. Ne bi me čudilo kad su čuli da se priča naš jezik, da su malo slikavali i sa Srbijom se konsultovali, pa prodali informaciju. Posle toga ove pohapsili”, piše Vujotić.

Milović, međutim, ostaje pri onome što mu je, kako je tvrdio, rekao izvjesni Zoran.

On objašnjava Vujotiću da su Ukrajinci 99 odsto poslali fotografije zbog provjere: “Da ga provjere, poslali slike, razmjena info i ovi prodaju info”. Podgoričanin mu odgovara da je to moguća verzija, a potom mu šalje i fotografiju ranjenog Zvicera, nakon što je medicinski zbrinut.

“Bravooooooo. Naježio sam seeee. Uhhh. Je***emo im majku. Munja je to NAŠA”, piše Milović.

“Je***emo im majku brate”, odgovara mu Vujotić koji tada piše sakriven iza nadimka Amico.

Ljubo Milović, koji je na tom Skaj nalogu koristio nadimak Oficir, prepisku sa Vujotićem i Zvicerovu fotografiju prosljeđuje Stamatoviću, pa njih dvojica nastavljaju konverzaciju, prenose Vijesti.

Zatim Stamatović šalje na desetine emotikona podrške, pa ta dvojica policajaca nastavljaju razgovor:

“Svaka mu čast šta je izdržao. Gledam ovu sliku, kao da ga znam 10 godina”, piše Stamatović sa naloga Batica.

Milović mu odgovara da je Zvicer “čudo od čovjeka”, a Stamatović konstatuje:

“Ovo je nevjerovatno kako je izbjegao smrt. I još pohapšena gamad i ne može u ovoj situaciji biti bolje”.

Davajuči komentare na podatke koje je Miloviću, kako tvrdi, dostavio Zoran i prepisku sa Vujotićem, Stamatović piše:

“Kakva igra je odigrana. Sada brate zna kako će dalje. Nema više opuštanja dok traje ovo”.

U isto vrijeme, dogovara sa Milovićem da se vide, što i čine...

Milović i Zvicer u bjekstvu su, a crnogorsko Specijalno državno tužilaštvo optužuje ih za više teških krivičnih djela.

Ime Kotoranina sredinom novembra prošle godine dodato je na listu najtraženijih bjegunaca Evrope, i to nakon što je Austrija za njim raspisala potjernicu.

Radi pokušaja ubistva Zvicera u Ukrajini odgovaraju Mandić Đukić, Tuzović, Branković i Jovanović.

Malo nakon što je ta grupa plaćenika škaljarskog klana uhapšena, ukrajinske službe saopštile su da su osumnjičeni u njihovu državu stigli početkom maja 2020. godine, da su oružje i vozila korišćena u zločinu kupili i pripremili ranije, a onda organizovali nadzor nad Zvicerom.

“Odredivši datum ubistva, optuženi su čekali žrtvu u blizini njegove kuće. Nakon ispaljivanja pet hitaca na žrtvu, dvojica počinilaca ušli su u automobil i napustili mjesto zločina. Stotine metara kasnije otišli su i zapalili automobil kako bi uništili dokaze”, saopšteno je tada.

Mandić Đukić i Tuzović odgovaraju i pred podgoričkim Višim sudom zbog optužbi da su stvorili kriminalnu organizaciju koja je pripremala ubistva sudija, tužilaca i policijskih funkcionera, a Đukić i zbog ubistva, kako pišu Vijesti.

Grupu koju je formirao Radoje Zvicer crnogorski specijalni tužioci istražuju zbog organizacije ubistva Cetinjanina Rista Mijanovića, u novembru 2020. godine.

Ovo su juče saopštili iz SDT-a, precizirajući da je taj Cetinjanin, po Zvicerovom nalogu, likvidiran na podmukao način, iz bezobzirne osvete i drugih niskih pobuda, a radi uspostavljanja prevlasti i ostvarivanja dobiti i moći.

Mijanović je bio dio cetinjskog ogranka škaljarskog klana.

Iz SDT-a su saopštili da je osim Zvicera, istraga pokrenuta protiv Milana Vujotića, Dragana Kneževića, Radoja Živkovića, Duška Roganovića, Miloša Radonjića, Nikole Spasojevića, Željka Bojanića, Zdravka Perunovića, Ratka Živkovića, Krsta L., ali i protiv P. Đ. i V.K.

Takođe, u saopštenju su objasnili da ih sve terete za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, a “okrivljene R. Z. M.V., D.K., R.Ž., D.R., M.R., P.Đ., N.S., Ž.B., Z.P., R.Ž. i krivično djelo teško ubistvo, a okrivljeni K.L. i V.K. i krivično djelo pomoć učiniocu poslije izvršenog krivičnog djela”.

“Predmet istrage i krivičnog postupka je djelovanje kriminalne organizacije koju je, u 2020.godini, organizovao okrivljeni R.Z., čiji su pripadnici postali ostali okrivljeni i druga, za sada neidentifikovna lica, koja je imala za cilj vršenje najtežih krivičnih djela protiv života i tijela, radi sticanja nezakonite dobiti i moći, a svaki član kriminalne organizacije imao je unaprijed određeni ili očigledno odredivi zadatak ili ulogu, njeno djelovanje je planirano za neograničeni period, zasnivalo se na primjeni određenih pravila unutrašnje kontrole i discipline članova, planiralo se i sprovodilo u međunarodnim razmjerama a u djelovanju kriminalne organizacije primjenjivano je nasilje i zastrašivanje”, kazali su iz SDT-a.

Prema njihovim navodima predmet istražnog postupka je i djelovanje organizatora i okrivljenih i drugih pripadnika kriminalne organizacije koje je imalo za posljedicu ubistvo Mijanovića.

“Člana suprotstavljene kriminalne organizacije, na podmukao način, iz bezobzirne osvete i drugih niskih pobuda, a radi uspostavljanja prevlasti i ostvarivanja dobiti i moći, kao i prikirvanje i uništavanja sredstava kojima je kriično djelo učinjeno i tragova i dokaza o krivičnom djelu i učiniocima, u novembru 2020. godine”, rekli su iz SDT.

Kako saznaju Vijesti Mijanović je početkom novembra namamljen da dođe u Tursku, gdje je mučen, a potom i ubijen.

Tamošnje vlasti u novembru 2022. godine uhapsile su Bojanića, jednog od najtraženijih bjegunaca sa Interpolove liste, saopštivši da je Mijanovića ubio u kući u kojoj se skrivao. On je to negirao.