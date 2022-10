Flojd Mejveder iznenadio bivšu devojku skupocenim automobilom...

Izvor: Profimedia/Instagram/screenshot

Flojd Mejveder nije preboleo bivšu devojku Galien Nabilu, pa joj je tako za rođendan kupio skupoceni automobil od 180.000 evra! On se pojavio na njenoj rođendanskoj žurki u Kaliforniji i tamo je iznenadio tako što joj je dovezao "Majbah". Na automobil bele boje stavio je crvenu mašnu i tako je iznenadio i nju i sve goste na zabavi. Izgleda da želi da se pomiri sa njom...

Flojd i Galijen upoznali su se 2016. godine i više puta su raskidali i mirili se. Konačan raskid usledio je 2019. godine posle čega je Mejveder počeo da se zabavlja sa Eni Monro. Međutim, njihova veza je propala kada je poznati bokser i najbogatiji sportista svega uhvaćen kako u Njujorku grli upravo Nabilu. Eni ga je tada ostavila i vratila mu je verenički prsten, pošto ju je on pre toga zaprosio. Otkrila je i kako joj je on navodno nudio pet miliona dolara da mu oprosti.

Izgleda da Mejvederu nije to previše smetalo i da je odlučio da proba da učini sve kako bi se pomirio sa Galien. Prvi korak ka tome napravio je na rođendanskoj žurki. Za to vreme Flojd nastavlja da organizuje egzibicione mečeve i da za to uzima bogatstvo, sledeći duel biće sa "YouTube" zvezdom Deji i za to će izvesno uzeti veliku svotu novca. Poznat je po nadimku "Money" (novac), pa tako nosi sat od 18 miliona dolara, vozi skupe automobile... Na fotografijama možete pogledati i kako Galien izgleda: