Mihael Šumaher jedan je od naboljih vozača Formule 1 svih vremena, ali je trka u Austriji iz 2002. godine jedna od najvećih mrlja u njegovoj dugoj i uspješnoj karijeri. Sedmostruki šampion najbržeg cirkusa na svijetu pobijedio je tada tako što mu je tadašnji klupski kolega Rubens Barikelo bukvalno poklonio trijumf. Usporio je pred prolazak kroz cilj i pustio Njemca da ga zaobiđe.

Brazilski vozač je 20 godina kasnije ispričao kako je sve to izgledalo i šta se događalo u tom periodu dok su iz Ferarija pokušavali da mu narede da se skloni, a on to odbijao. Bio je žestoko ljut i na sebe i na cijeli tim, na kraju je prihvatio naređenje šefova i to je uradio na poseban način, kako bi cio svet mogao da vidi jednu od najvećih sramota u istoriji ovog sporta.

"Izašao sam iz bolida i povraćao sam od bijesa. Nisam mogao da vjerujem. Svi danas znaju šta se dogodilo, ali eto, ispričaću vam. Slično je bilo i 2001. godine, tada je Meklaren bio ispred mene, Mihael je bio treći, dobio sam instrukcije da zamijenimo pozicije, tada sam ih pitao 'Da li bi to uradili da sam prvi', rekli su mi da u tom slučaju ne bi tražili to od mene", počeo je priču Barikelo za "Flew podkast" uvodom u dešavanja koja su tome prethodila, za koja je malo ko znao.

U toj trci u Austriji Rubens je dominirao, Mihael je bio drugi, ali nije bio ni blizu klupskog kolege. Svi na stazi mogli su da vide da će Brazilac da pobijedi. Međutim, u tom periodu se njemački vozač borio za titulu, pa su ljudi iz Ferarija, na čelu sa Žan Todom, izdali naređenje Barikelu, tražili su da popusti i to je bio početak duge svađe. Upravo je zbog ovog incidenta FIA donijela odluku da komunikacija između vozača i tima bude javna, odnosno da svi mogu da čuju.

"Tokom osam krugova smo vodili raspravu, bio sam bijesan, natjerali su me. Rekao sam im 'Važi, uradiću to, ali ću da uradim pred svima'. U životu morate da sagledate stvari iz drugačijih perspektiva. U trenutku kada sam shvatio da se stvari neće promijeniti i da me neće tretirati na način na koji sam zaslužio, napustio sam tim, otišao sam godinu dana prije isteka ugovora", prisjetio se Barikelo koji se penzionisao 2012. godine.

Zanimljivo je da je prije te trke popularni Šumi imao čak 44 boda prednosti u odnosu na drugoplasiranog, sezonu je završio sa 67 bodova više. Umjesto slavlja i aplauza, publika u Austriji zvižducima je ispratila njegovu pobjedu. Nije pomoglo ni to što se sklonio sa najvišeg stepenika i što je pogurao Rubensa na to mjesto i pokazao da je on trebalo da pobijedi. Svi su bili bijesni, a zbog svega toga Ferari je kažnjen sa milion dolara od strane FIA. Podsjetimo, Šumaher je doživio nesreću na skijanju 2013. godine i još uvek je u teškom stanju, niko ne zna pravu istinu o njemu osim najbližih članova porodice.