Siniša Mihajlović je prvi prepoznao potencijal Đanluiđija Donarume, novog heroja u Ligi šampiona.

Izvor: Profimedia/ LaPresse/ Massimo Paolone/Martin Rickett, PA Images / Alamy/Profimedia

Pari Sen Žermen prošao je u četvrtfinale Lige šampiona i najveće zasluge za to ima Đanluiđi Donaruma (26). Italijanski golman odbranio je dva penala Liverpulu, zaustavio je šuteve Darvina Nunjeza i Kurtisa Džounsa i odveo svoj tim dalje na krcatom "Enfildu". Ko zna da li bi se sve ovo dogodilo da nije bilo Siniše Mihajlovića.

Možda se sjećate, možda ste zaboravili, ali je upravo legendarni fudbaler i trener prvi prepoznao talenat Italijana i prvi mu je dao šansu. Bilo je to dok je Miha vodio Milan. Donio je odluku da na gol stavi tada golobradog mladića od samo 16 godina. Iznenadio je sve, trpio kritike, bio na udaru dok je Donaruma pravio greške, učio i sazrijevao.

O tom momentu je pričao i on u jednom od ranijih intervjua. "Te nedelje sam se osjetio drugačije. U subotu sam se pojavio na terenu, standardna procedura u svlačionici i onda me je Siniša pozvao. 'Mister te zove, znaš li', tako su mi rekli. Pitao me je da li se plašim da branim, znao je da neću reći 'ne'. Nisam imao čega da se plašim, jer nikada nisam igrao. Željno sam to čekao, rekao je da mi vjeruje. Razgovor je bio baš prijatan, rekao je da je primijetio da sam najjači igrač u grupi", ispričao je Donaruma i dodao da je posle tog treninga jedva čekao da pozove roditelje i da im javi šta će da se desi.

Donnarumma shoot-out heroics

Alisson at full stretch

Urbig at the near post



Great goalkeeping@QatarAirways|#LetsFlypic.twitter.com/eKc9jPioKQ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague)March 11, 2025

Na gol je stao sa 16 godina i 242 dana i tada je postao drugi najmlađi golman u istoriji italijanskog fudbala, stariji je bio samo Đuzepe Saki.

Heroj Italije i Mihine pohvale i kritike

Donaruma nije samo heroj Parižana, on je heroj i svoje reprezentacije - Italije. Očigledno je da mu dobro ide kada mora da brani penale protiv Engleza, pošto je upravo njih zaustavio u finalu Evropskog prvenstva i donio titulu "azurima".

Došao je do toga posle lošeg perioda u Parizu kada je bio u krizi, mučio se na golu, bio je na udaru pošto je svojim greškama koštao PSŽ i pomogao Real Madridu da prođe dalje. "Pomalo ste svi grubi prema njemu, mislim i na Italijane i Francuze, terate ga da pati za sve. Pričao sam sa njim, savjetovao sam ga da ostane u Milanu, odabrao je da ode. Ali, da nije bilo Donarume, ne bi Italija postala prvak Evrope. Bio je glavni igrač, dobar je momak", pričao je Miha o njemu.

Ima priliku da dođe i do "ušatog pehara" sa Parižanima. U četvrtfinalu će igrati najvjerovatnije sa Aston Vilom koja je pobijedila Klub Briž u prvom meču i čeka se revanš u Birmingemu.