Posle nedavne izjave Dirka Novickog da je trebalo ranije da završi košarkašku karijeru, MONDO je sastavio listu petorice sportista za koje se može reći da su prekasno rekli "zbogom" sportovima u kojima su ostvarili neverovatne uspehe!

Izvor: Profmedia

Nekolicina je sportskih veličina koje su se domogle epiteta "najbolji u istoriji" ili se makar približe tome da budu smatrane za jednog od najboljih u istoriji svog sporta.

Ali i te sportske veličine su uspevale da tokom svojih prebogatih karijera naprave greške i da ne odu u penziju na vreme. Posle nedavne izjave Dirka Novickog da je trebalo ranije da završi košarkašku karijeru, MONDO je sastavio listu petorice sportista za koje se može reći da su prekasno rekli "zbogom"!

Što je neki igrač u svom sportu bio veća veličina, toliko navijačima teže pada kada taj isti igrač ne ume da proceni kada je vreme da kaže da je kraj i okonča karijeru. Legendarni nemački košarkaš nije imao problem da prizna da je on taj.

Na našoj listi igrača koji su zakasnili s penzijom, sve počinje upravo od Novickog i njegovih nedavnih reči.

DIRK NOVICKI

Izvor: Profimedia

Dirk je još davne 1998. godine stigao u Dalas i dugo je važio za jednog od najkonstantnijih igrača u NBA (kada su brojke u pitanju), ali je potom odlučio da igra i pomogne Maveriksima kada ga je telo "izdalo".

Mučile su ga povrede, međutim ostao je na terenu sve do 2019. godine, kada je već bio "zagazio" u petu deceniju života. Ostao je lider Dalasa sve dok nisu draftovali njegovog naslednika Luku Dončića.

Ipak, Novicki se tri godine kaje zbog te svoje odluke.

"Stalno mislim da te poslednje dve godine u NBA sigurno nisu bile vredne toga. Bilo je briljantnih trenutaka, naravno, ali mom timu nije dobro išlo i iskreno jedva sam se kretao. Da sam se penzionisao ranije, siguran sam da bih sada mogao da se bolje krećem. S vremena na vreme mogao bih da igram fudbal sa decom. Sada ne mogu ni to", rekao je Novicki nedavno za španski "AS".

RODŽER FEDERER

Izvor: Profimedia

Možda će nekome zvučati pregrubo, ali i Rodžer Federer je svoju karijeru mogao da završi ranije i učini je još većom. Svoje mesto na ovoj listi, legendarni švajcarski teniser "zaslužio" je time što nije odlučio da se možda još 2018. godine povuče sa terena.

Bilo je to neverovatno vreme za Federera - kada je početkom godine osvojio još jedan Australijan open i tako stigao do 20. grend slem titule u karijeri. Bilo je teško očekivati da će sa nepunih 37 godina prestati da igra tenis dok još osvaja slemove, ali od tada je odigrano još 17 grend slem turnira i Federer je samo jednom bio blizu titule.

Bilo je to na Vimbldonu 2019. godine, kada je Novak Đoković osvojio trofej nakon spašavanja meč lopti za Švajcarca. Ipak, Federera su stigle godine i čak osam slemova je propustio, a uskoro će i deveti, kada se bez njega bude odigrao US open. Da je 2018. otišao u penziju, učinio bi to u trenutku kada su Rafael Nadal i Novak Đoković imali 16, odnosno 12 grend slem trofeja. Ovako je dočekao da ga obojica prestignu, a on bude obrisan sa ATP liste iako još nije rekao konačno zbogom.

MIHAEL ŠUMAHER

Izvor: Profimedia

Neponovljivi Mihael Šumaher je pre osam i po godina doživeo užasnu nesreću na skijanju zbog kojeg i danas njegov život u najvećoj meri zavisi od pomoći lekara. Nije poznato kako zapravo Šumaher živi i šta je uopšte u stanju da svesno uradi, ali i slavni Nemac je "zaradio" svoje mesto na ovoj listi.

Zapravo, on je isprva bio savršeni primer sportiste koji je na vreme završio karijeru. Čak sedam puta je bio šampion Formule 1, rekord koji danas drži uz Luisa Hamiltona. Poslednji put je najbolji u "najbržem cirkusu" bio 2004. godine, a vozio je još dve sezone.

Tada je sa Ferarijem završavao kao treći i drugi u generalnim plasmanima, pre nego što je 2006. godine doneo odluku da završi karijeru. Ipak, žeđ za adrenalinom je bila jača od njega i 2010. godine se vratio iz penzije.

Ispostavilo se to kao velika greška. Vozeći za Mercedes, bio je deveti, osmi i 13. u generalnim plasmanima u tri sezone. Još gore zvuči što nije upisao nijednu pobedu i što čak 14 trka nije ni završio. Jedini podijum u "drugoj karijeri" ostvario je kada je bio na trećem mestu VN Evrope u Valensiji 2012. godine. Taj povratak mu, romantičari će zaključiti, nije bio potreban...

ĐANLUIĐI BUFON

Izvor: Profimedia

Kada se Đanluiđi Bufon našao na spisku putnika reprezentacije Italije za Svetsko prvenstvo 1998. godine, bio je talentovani 20-godišnjak kojem se predviđala velika budućnost.

I zaista, tokom neverovatne karijere, Bufon je uspeo (skoro) sve, podigavš i trofej na Mundijalu 2006. godine. Istina, nije nikada podigao pehar Lige šampiona, ali je postao jedan od najvćeih golmana u istoriji. Doduše, mnogim ljubiteljima fudbala "para oči" činjenica da legendarni "Điđi" ni sa 44 godine još uvek nije u penziji.

Možda je pravi trenutak za to bio 2017. ili 2018. godine? Jer od tada, kada je rešio da napusti Juventus zarad angažmana u Pari Sen Žermenu, Bufon više nije onaj stari. Bio je najbolji golman svoje generacije, a u petoj deceniji je doživeo da tek povremeno upisuje nastupe ne bi li oborio još poneki rekord.

Tako je bilo kada se vratio u Juventus 2019. posle neuspešne godine u Parizu. Za dve sezone je samo 17 puta branio u Seriji A, a onda je rešio da 2021. napravi veliki povratak u Parmu, u Seriju B. U takmičenju koje je sa Juventusom osvojio kada su bili izbačeni iz Serije A zbog "Kalčopolija", Bufon je imao neke svoje blamantne greške zbog kojih je bio u centru pažnje.

Njegova karijera mogla je da ostavi još sjajniji utisak da nije ovoliko potrajala.

TAJGER VUDS

Izvor: Profimedia

Neponovljivi golferski talenat Eldrika Tonta Vudsa, poznatijeg kao Tajger Vuds, stupio je na veliku scenu 1996. godine, kada je Amerikanac postao profesionalni golfer. Već 1997. je osvojio prvi "mejdžor", jedan od četiri najveća turnira u sezoni.

Do 2008. ih je na svom kontu imao čak 14, a onda su usledile problematične godine. Punih 10 godina nije osvojio nijedan "mejdžor", a 2016. i 2017. se na njima nije ni takmičio.

Imao je i mnogo privatnih problema u privatnom životu, venčavao se i razvodio, a pojavljivali su se i detalji njegovog neverstva. Na terenu je sve uspeo da na kratko preokrene 2019. godine, kada je titulom na Mastersu stigao do 15. "mejdžora".

Utisak je da je danas 46-godišnji Vuds još dosta ranije mogao da kaže da je kraj. Jeste to teško uraditi kada ste "mašina za pravljenje novca", kao što je Vuds to postao uz pomoć svoje golferske karijere. Ali činjenica je da bi Vudsova karijera izgledala još impozantnije da nije imala tako velikih padova od kojih se Amerikanac još nije oporavio. Nije da će on za to mnogo mariti...

Koji sportista je za vas "morao" da ranije ode u penziju?