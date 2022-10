Na jednom turniru u čuvenoj kartaškoj igri "Poker" došlo je do haosa između dvoje rivala...

Prevara sa prstenom je donijela Robi Džejd Lu 269.000 dolara u jednom pokeraškom okršaju u Las Vegasu. Tako tvrdi njen suparnik Geret Edelstajn koji je uvjeren da je ona "putem vibrirajućeg prstena dobijala signale" i da ga je na taj način dobila. Optužio ju je javno, pošto je na kraju nasio na njen blef kada je stigla posljednja karta. Ona je uložila veću svotu novca, on je čekao jednu kartu, nije se pojavila na posljednjem koraku, pa je Robi dobila ruku jer je imala "žandara" kao najveću kartu u tom momentu i dobila je ruku na osnovu "high card" pravila.

U tom momentu je na "talonu" bilo skoro 270.000 dolara, a poslije te ruke je došlo do verbalnog sukoba između dvije strane. Pojedinci su tvrdili da je sve to bilo namješteno i da su na ovaj način samo htjeli da skrenu pažnju na sebe, dok je Lu na sve to reagovala na drugačiji način. Vratila je Geretu dio novca. "Donijela sam hrabru odluku na posljednjoj karti. Pređi preko toga. Rekla sam to već nekoliko puta, ponoviću. Ne igramo se u pijesku. Već sam nastavila dalje, zaradiću taj novac na ovaj ili onaj način", poručila je Robi Džejd.

Organizatori turnira su se ubrzo oglasili, nisu željeli da ulaze u raspravu niti da staju ni na čiju stranu u ovom slučaju. Samo su kratko poručili da "istražuju slučaj" i to je bilo to. Geret je i poslije svega toga ponovio tvrdnju da je "varala vibrirajućim prstenom", dok je Robi na to imala kratak i jasan odgovor. "Hajde da igramo jedan na jedan, da svijet može da vidi kako te čitam". Možda se upravo to i dogodi u bliskoj budućnosti, doduše bez prstena na njenoj ruci.