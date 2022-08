Novak Đoković možda bude mogao da učestvuje na US Openu pošto SAD polako relaksira mjere.

Izvor: Instagram/screenshot/djokernole

Srpski teniser Novak Đoković ne može trenutno da uđe u Sjedinjene Američke Države pošto je nevakcinisani "stranac", ali postoje i dalje šanse da se to promeni do 29. avgusta kada počinje US Open.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u SAD je ove nedelje već "relaksirao" mnoga pravila i nije isključeno da će uskoro biti usvojen apel mnogih američkih političara da svi mogu da uđu u državu - bez obzira na to da li su vakcinisani ili ne. A da se nešto već menja govore svjedočenja ljudi koji su u skorije vrijeme putovali...

Francuski novinar Kventan Moane, koji piše za poznati list "L'Ekip", napisao je na Tviteru da je bez ikakvih ograničenja sletio u Sjedinjene Američke Države i poslao poruku i Đokoviću.

"Došao sam u SAD i niko me nije pitao za bilo kakav dokaz o vakcinaciji. Bio sam i u martu, ali tako nije bilo. Da li su već počele da se primjenjuju nova pravila? To bi bila dobre vijesti za Đokovića...", napisao je Moane na Tviteru i pokrenuo diskusiju sa navijačima koje su ove vesti obradovale.

Novinar je pojasnio da US Open isključivo prati odluke američkih vlasti i očigledno je da se tu postepeno nešto mijenja, ali opet se postavlja pitanje da li bi Đoković rizikovao "novu Australiju" bez garancija da može da uđe u zemlju.

Dobro znamo da je dobio specijalno izuzeće za dolazak u Australiju i onda se to pretvorilo u dve košmarne nedelje...

Dodajmo i to da će Đoković "navijati" da se pravila promjene do 25. avgusta, kada je krajnji rok da potvrdi svoje učešće na US Openu, odnosno u pitanju su četiri dana pred turnir kada najkasnije može da otkaže nastup. U slučaju da to ne uradi, čak bi rizikovao kaznu.