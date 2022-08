Novak Đoković i zvanično neće igrati na turniru u Sinsinatiju.

Izvor: Youtube/Printscreen/US Open Tennis Championships

Novak Đoković dobio je dobru vest iz Amerike oko ulaska u zemlju, pa je nedugo posle toga stigla i jedna loša. Zvanično se povukao sa turnira u Sinsinatiju (od 13. do 21. avgusta).

Vest o povlačenju nije neočekivana, s obzirom na to da se nalazi u Beogradu i da trenira, ali je svakako loša zbog predstojećeg US opena (od 29. avgusta do 11. septembra). Šanse da tamo zaigra sve su manje zbog odluke da se ne vakciniše.

Izjava Danila Medvedeva o favoritima na poslednjem grend slemu sezone potvrdila je na neki način da ni on ne očekuje Novaka u Njujorku. Za to vreme navijači na razne načine pokušavaju da ubede američke vlasti da Srbinu dozvole da se takmiči na tom turniru.

Odavno je pokrenuta peticija, mnogi političari su na Novakovoj strani, ali se još uvek niko o tome zvanično ne oglašava. Doduše, pronašli su navijači i način da Novak do Amerike dođe preko Bahama.

Srpski igrač već neko vreme trenira i sprema se za turnir kao da će da bude tamo. S obzirom na to da nije igrao ni na jednom od pripremnih turnira jasno je da je to jedini način da ostane u formi i da se nada da će američke vlasti da se predomisle...