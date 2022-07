Zbog situacije u kojoj se trenutno nalazi Novak Đoković, glas je podigao mladi italijanski teniser.

Novak Đoković je najveća žrtva u tekućoj teniskoj sezoni!

Nedavno su o tome pisali i Australijanci, a sada je jedan od kolega srpskog tenisera podigao glas zbog svega što se dešava. Đokoviću prvo nije bio dozvoljen nastup na Australijan openu početkom godine, zatim su mu oduzeti bodovi sa Vimbldona iako je odbranio titulu, a sada su jako male šanse da će u Kanadi i SAD moći da brani bodove iz prethodne sezone... Zbog svega toga je pao na sedmo mesto ATP liste, a mogao bi da pada i dalje!

Mladi Italijan Flavio Koboli uputio je oštru kritiku zbog situacije koja se trenutno dešava u svetskom tenisu, a najviše se tiče Novaka Đokovića. Momak koji je poznat kao Novakov navijač, pokušao je da skrene pažnju na aktuelna dešavanja.

Novak ne planira da promeni svoju odluku vezanu za vakcinaciju zbog čega posotji velika mogućnost da zabeleži pad za još nekoliko mesta na ATP listi. Bez vakcine, kako stvari za sada stoje, Đokoviću neće biti dozvoljeno igrati u Kanadi i SAD pa neće moći da brani prošlogodišnje finale US Opena i bodove na turnirima koji prethodne poslednjem grend slemu sezone.

To bi mogao da bude ogroman problem jer će Novak do kraja sezone imati malo prilika za osvajanje bodova, a Koboli upozorava na rekordno nizak plasman na listi! ''Ne znam šta bi trebalo napraviti, ali mislim da to što će najbolji igrač u istoriji ispasti iz TOP 20 na kraju godine nije dobro za tenis. Svi ćemo sigurno osetiti težinu toga", rekao je Koboli za "OA Sport".

Novak će na US Openu igrati samo ako se američki zakon promeni pre 29. avgusta, o čemu su govorili i senatori, odnosno ako se dozvoli ulaz u zemlju nevakcinisanim strancima.

"Moje mišljenje je da bi Novaku morali da dopuste igranje u Americi jer je on jedan od razloga zbog kojih su ti turniri i popularni'', rekao je 20-godišnji teniser koji zauzima 139. poziciju na ATP listi što mu ujedno i najbolji plasman u dosadašnjoj karijeri.