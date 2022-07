Novak Đoković govorio o mogućnosti da ode u Ameriku.

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Novak Đoković otvorio je u sredu terene u Visokom, u Bosni i Hercegovini, i tom prilikom je govorio i o svom (ne)odlasku na US Open u Njujork, gde trenutno ne može da otputuje jer nije vakcinisan. Sudeći prema njegovim rečima, on je uradio sve šta je do njega i ne planira da uradi "ono što mu savetuju", pa sada postoji samo nada da će Njujork i Amerika "podići rampu" za nevakcinisane.

"Trenutno razmišljam o odmoru, zasluženom i željenom. Neko vreme ću odmarati bez reketa, uvek nešto radim fizički i održavaću telo u formi. Što se tiče teniskih treninga, nadamo se dobrim vestima, da mogu da uđem u Ameriku i da igram. Međutim, nema mnogo vremena da se neke stvari promene. Šta je do mene, ja sam uradio. Ono što mogu da uradim sam uradio, drugo šta mi savetuju - ja neću. Čekam dobre vesti i nadam se da će ih biti. Ako ne, biću ovde, treniraću, igraću regionalne turnire tamo gde me puštaju", rekao je Đoković.

U odgovoru na slično pitanje inostranih novinara, Đoković je poručio da ne želi sebe da opet dovede u situaciju u kakvoj je bio prošle zime, kada je deportovan nakon što su ga tamošnje vlasti pustile da uđe, pa mu ipak ukinule dozvolu za boravak.

"Australijska saga mi nije bila prijatna uopšte, a ljudi koji misle da sam forsirao svoj ulazak u Austraoiju nije tačan i dokazano je to na sudu, nikad neću ići u zemlju u koju nemam pravilo da putujem. To je bio slučaj sa Australijom, nekoliko drugih ljudi koji su 10 dana pre mene ušli nisu imali problem, zna se šta se desilo sa mnom, deportovan sam iz zemlje u koju bih voleo da se vratim. Volim Australiju, volim da igram tamo, tamo imam najbolje rezultate. Hoću da budem i u Njujorku, Americi, svuda gde mogu da igram,. Ne interesuje me politika, imam svoj stav i uvek sam za slobodu izbora šta je najbolje za vas. Poštujem svačiju slobodu i očekujem da ljudi poštuju i moju slobodu".

Đoković je za kraj dodao i šta će raditi u slučaju da mu ne dopuste da ode u Njujork i na turneju u SAD. "Ako budem tamo, biću, ako ne, nije smak sveta, još sam mlad i biće vremena i prilika".

U slučaju da ne ode preko okeana, Novak bi mogao da završi sezonu "2022" već sredinom jula, posle osvojenog Vimbldona.