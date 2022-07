Rafael Nadal se povukao sa Vimbldona, a sada su ga kamere uhvatile u jednom klubu kako igra.

Izvor: Twitter/@NawalNadal

Rafael Nadal se povukao sa Vimbldona zbog povrede, a sada je uhvaćen u jednom noćnom klubu kako igra. Snimak je postao hit na društvenim mrežama, posebno zbog činjenice da je to nešto na šta ljudi nisu navikli od Španca.

Rafa je tako samo nekoliko dana posle odustajanja od polufinalnog duela sa Nikom Kirjosom prvo uslikan kako vozi džet-ski, a sada i u jednom klubu.

Doduše, Nadalovi plesni pokreti na spomenutom snimku oduševili su mnoge, pa je tako dobio i dosta zanimljivih i pohvalnih komentara na to

"Fantastično pleše, pogledajte te sjajne pokrete", napisao je jedan od navijača.

Nadal je već najavio da će naredni period iskoristiti za odmor i da će, čim mu povreda to dozvoli, da se vrati na teren i da krene sa treninzima i pripremama za seriju turnira u Americi.

Za to vrijeme Novak Đoković je otvorio teren u Visokom, napravio spektakl i nada se da će i on dobiti dozvolu da igra na turnirima koji prethode US openu i na poslednjem grend slemu sezone.