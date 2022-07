@marclopeztarres@RafaelNadal@tutstutstuts@Charliocosta

@Charlymoya@francis_roig@rafelmaymo

@MariaFrPerello

Rafa gonna do documentary too no? about how despite 7mm tear, he did Jet Ski instead of jump on Grigor's Rubber duckiepic.twitter.com/CNXdff268n