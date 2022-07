Novak Đoković je osvojio sedmi Vimbldon i 21. grend slem titulu, ali ima i loših vesti za njegove navijače.

Izvor: FoNet/AP/Gerald Herbert

Najbolji srpski sportista Novak Đoković osvojio je 21. grend slem pobedom nad Nikom Kirjosom i nastavio poteru sa najvećima u istoriji. Da bi se izjednačio sa Rodžerom Federerom po broju titula u Londonu potrebno mu je da osvoji trofej i naredne sezone, a već sada znamo i da Rafaela Nadala neće moći da stigne do 2023. godine!

Iako Đoković ima samo jednu titulu manje od Nadala na četiri najveća svetska turnira, do kraja tekuće godine njih dvojica neće moći da se izjednače. Razlog za to je odluka Amerikanaca da Novak ne može da igra US Open jer nije vakcinisan.

Zato će tamo Rafael Nadal imati priliku da se ponovo udalji na dva trofeja prednosti, odnosno da stigne do svog 23. grend slema. Njemu će u Njujorku, nakon što se oporavi od povrede trbušnog zida, najveći rivali biti igrači poput Danila Medvedeva i Stefanosa Cicipasa, a pretnja bi mogao da bude i Saša Zverev ukoliko se oporavi pre poslednjeg velikog turnira u sezoni.

Nova titula za Španca bi značila i njegovu mnogo bolju poziciju u odnosu na najvećeg rivala pred 2023. godinu, ali nema sumnje da će tokom nje Novak imati lepu šansu da stigne Rafu po broju titula. Prva prilika za trofej mogla bi da bude Australija koja je ukinula pravilo za ulazak u zemlju i sada samo ostaje da se vidi da li će pokušati da mu ospore vizu zbog ovogodišnjeg odlaska u Melburn.

Ovako je izgledao meč:

Vidi opis NOVAK NE MOŽE DA STIGNE NADALA PRE 2023! Osvojio Vimbldon i prišao Špancu - sad ima jedan problem! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Alastair Grant/AP Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Gerald Herbert/AP Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Gerald Herbert/AP Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Alastair Grant/AP Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Kirsty Wigglesworth/AP Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Gerald Herbert/AP Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Alastair Grant/AP Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Alastair Grant/AP Br. slika: 17 17 / 17

Uslediće Pariz gde je Nadal favorit i gde protiv zdravog i potpuno spremnog Španca niko nema veliku šansu, ali onda idu nove prilike za Novaka Đokovića! Kako stoje stvari u svetskom tenisu, srpski teniser će i narednog leta biti prvi favorit za osvajanje Vimbldona, gde će imati priliku da nadmaši učinak Pita Samprasa od sedam grend slemova i da se izjednači sa Rodžerom Federerom koji je osam puta bio šampion na travi.

Računajući od 2014. godine, Novak Đoković je osvojio šest od osam održanih Vimbldona. Niz su prekidali Endi Marej (2016) i Rodžer Federer (2017), dok 2020. godine turnir nije održan zbog korone. Pošto se ta godina ne računa, Novak ima četiri uzastopne titule u Londonu, pa možemo da verujemo u nastavak niza...

Što se tiče uloge favorita, verovatno je ista situacija i na US Openu. Trebalo bi da do tada budu ukinuti svi uslovi za ulazak u SAD, pa da se Đoković u Njujorku pojavi kako bi se borio za još jednu grend slem titulu.

Možda i istorijsku... Do tada bi, u nekom idealnom scenariju, već mogao da se izjednači sa Rafaelom Nadalom! Njih dvojica bi baš na betonu krajem 2023. godine mogli da odlučuju koji ima više grend slem titula, a pobeda Novaka Đokovića u toj kategoriji zacementirala bi mu mesto najboljeg tenisera svih vremena!