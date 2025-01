Tijago Spliter je istakao da njegov tim nije našao rješenje za fizičku igru Crvene zvezde.

Izvor: Youtube/KK Crvena zvezda Meridianbet/printscreen

Crvena zvezda je nakon početne nesigurnosti na startu meča do kraja utakmice u naredne tri četvrtine odigrala nevjerovatnu odbranu i uspjela da ostvari veliku i bitnu pobjedu nad Parizom u Evroligi. Crveno-beli su se našli na četvrtom mjestu na tabeli, a posle meča je istakao trener gostiu Tijago Spliter da njegova ekipa nije mogla da odgovori na nivo fizičke igre domaćina.

Nakon utakmice na konferenciji za medije nekadašnji NBA igrač, a sada šef struke Pariza Tijago Spliter čestitao je crveno bijelima na pobjedi, ali je istakao da njegov tim jednostavno nije pogodio otvorene šuteve. Odbrana je i funkcionisala, ali napad nije.

"Mislim da smo defanzivno odigrali tri dobre četvrtine, ali smo imali ogromne probleme u napadu nakon druge četvrtine. Oni su jako fizički jak tim, dozvoljeno je mnogo kontakta. Sa obe strane, ne žalim se. Teško je ući u reket. Teško je ući u reket, ali imali smo i neke otvorene šuteve. Nekada meč ne ide u smeru u kome želiš. Sjajan posao Crvene zvezde, malo su izgledali umorno na početku, ali onda su ubacili i teške šuteve. Njegovi visoki igrači vas polako lome. Kao što sam rekao ponosan sam na svoje igrače", rekao je na početku Tijago Spliter.

Morao je da prokomentariše i atmosferu u "Beogradskoj areni". "Ovo je nevjerovatno, volio bih da imamo ovo na svakom meču. Vi imate sreće da imate navijače koji su strastveni, koji znaju kako da podignu tim, da pritisnu sudije kad treba... Malo je mjesta kao ovo na svijetu. Pričali su mi i znao sam o ovoj atmosferi, ali i igrao sam ovdje. Ne protiv Zvezde, nego protiv Partizana, ali to je takva atmosfera. Mi igramo svaka dva dana, moramo mnogo da se spremamo za svaki meč", dodao je Brazilac.

Mnogo se pričalo o Parizu kada su naređali deset pobeda zaredom, a sada se svi pitaju da li je ovaj tim gotov. Ne misli tako šef struke Pariza.

"Mislim da nas nije pogodilo to što se pričalo o nas. Naravno sada nas ekipe mnogo bolje znaju, bolje se spremaju za nas. Nismo imali ni sreće na nekim mečevima, ali to je dio košarke. Nismo imali dobar momentum sada, ali imali smo ga ranije. Ipak vidim da se momci bore, da ne odustaje, zato sam i rekao da sam ponosan na tim. Kada izgubite, a ne borite se onda je tim u problemu. ne kada samo gubite", dodao je on i na kraju se dotakao svoje trenerske filozofike

"Moja filozofija je da hoću da daju sve od sebe. Ako igraš četiri minuta, daj sve od sebe. Igraj agresivno, igraj brzo, hoću presing preko cijelog terena, to je to. Sada kada smo izgubili pet zaredom svi pričaju o tome, a kada smo pobedili deset to niko nije pominjao. Nijedno ljudsko biće ne moiže da igra brzo kao Ti Džej Šorts, a moj tim je navikao na to."

