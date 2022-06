Đoković je govorio o vakcinaciji. Da li postoji šansa da promijeni odluku?

Novak Đoković došao je na Vimbldon kao aktuelni šampion i Englezi su mu tradicionalno ukazali čast da prvi izađe na Centralni teren u ponedjeljak. Povodom početka turnira, Nole je u subotu održao konferenciju za novinare u Londonu i tamo govorio o različitim temama – uključujući i vakcinaciju.

Poznato je da US Open neće dozvoliti Noletu da se takmiči u Njujorku, s obzirom na to da odbija da primi vakcinu, a on je kratko rekao da njegov stav po tom pitanju ostaje isti. Pitanje je glasilo: "U vezi sa US Openom, rekli ste da ne postoji ništa što možete da uradite u ovom trenutku. Međutim, i dalje imate vremena da se vakcinišete prije odlaska u Njujork i da stignete na vrijeme da odete u Ameriku. Da li je to nešto o čemu ste definitivno donijeli odluku, ili..."

Novak je odgovorio samo jednu riječ: "Da".

"Trenutno ne mogu da igram na US Openu. Naravno, to mi predstavlja dodatnu motivaciju da ovdje dobro odigram. Moraćemo da sačekamo i da vidimo kako stoje stvari. Ne mogu da uradim ništa više. To je stvar vlade i ona mora da odluči", rekao je Nole.