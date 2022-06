Rafael Nadal će se vanredno obratiti medijima na Majorci, što se zaista retko dešava.

Izvor: YouTube/Wimbledon/Printscreen

Rafael Nadal ne daje često intervjue, a još ređe saziva vanredne konferencije za medije. Upravo zbog toga su njegovi navijači uznermireni kada je PR služba slavnog tenisera saopštila da će se obratiti javnosti u petak.

U pozivu za konferenciju za medije nije navedena tema, tako da je u javnosti počelo da se spekuliše o čemu će Nadal govoriti i za sada su se pojavile dve teorije. Jedna je svakako pozitivna i ne brine navijače, dok je druga tmurnija, ali prema informacijama medija - i verovatnija.

Najverovatnije će Nadal saopštiti odluku o nastupu na Vimbldonu koji počinje 27. juna, a mnogi sumnjaju da je nedelju dana pred početak turnira sazvao novinare da bi saopštio da će igrati.

Nadal je odmah posle osvajanja Rolan Garosa išao da primi posebne injekcije kako bi duže vreme mogao da igra bez bolova u stopalu, potom se pojavio bez štaka, međutim i dalje nije jasno da li će moći da nastupi za "zelenom grend slemu" ili ga čeka duža pauza kako bi zalečio problem.

Štaviše, spekulisalo se da bi Nadal mogao da prekine karijeru, možda na kratko, možda i zauvek, baš zbog veliih problema koji ima sa bolom u stopalu usled Miler-Vajsove bolesti.

Druga teorija je da će Rafael Nadal saopštiti javno da njegova supruga Ćiska i on čekaju prvo dete, kao što se od juče spekuliše u španskoj javnosti, međutim teniser je najavljen kao jedini gost na konferenciji za medije. S obzirom da smatraju da bi to zajedno saopštili, manje se veruje da je to povod vanrednog pressa na Majorci.