Španski teniser Rafael Nadal nije se nadao da će ga i uspešni zemljak sportista prozvati.

Izvor: Eurosport/Screenshot

Rafael Nadal je ove godine osvojio grend slem trofeje na Australijan openu i Rolan Garosu, a ono što je zajedničko za njegove nastupe na pomenutim turnirima da nije bio favorit i da je igrao povređen.

Nedeljama uoči turnira spekulisalo se da li će Nadal uopšte igrati zbog problema sa povredama, ali se Nadal pojavljivao nikad jači i pokazivao neverovatnu izdržljivost. Čim bi se turnir završio, Nadal bi opet pričao o povredama, a to polako počinje da živcira čak i njegove zemljake.

Čuveni španski atletičar Hose Luis Gonzales, koji je svoju zemlju predstavljao tri puta na Olimpijskim igrama, jedan je od prvih koji se odvažio da kritikuje Nadala zbog toga što previše priča o povredama.

"Ne sviđa mi se što Nadal toliko priča o svojim povredama", rekao je otvoreno Gonzales sa "ABC".

"Jednostavno je, ako odeš na turnir - to je zato što si u stanju da igraš. Ako prihvatiš takav izazov, prihvati ga i ne bi trebalo da pričaš o problemima koje imaš. Mislim da greši jer toliko to spominje u javnosti, to može da se protumači i kao da glumi žrtvu i napravi alibi u slučaju lošijeg rezultata".

Podsetimo, Nadal ima problema sa kosti stopala zbog koje je dobijao injekcije na Rolan Garosu, pa je tako sa "anesteziranim stopalom" mogao da se takmiči bez bolova.

"Ima gimnastičarki koje imaju veće probleme od njega i ne pričaju toliko o povredama", zaključio je čuveni sportista.