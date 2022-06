Biće to pravi spektakl u Parizu! Hrvat nije uspeo da dođe do borbe za tron Otvorenog prvenstva Francuske.

Izvor: FoNet/AP/Michel Euler

Norveški teniser Kasper Rud pobedio je Marina Čilića u polufinalu Rolan Garosa i ušao u svoje prvo grend slem finale, u kojem će igrati protiv Rafela Nadala. Konačan rezultat meča bio je 3:1 (3:6, 6:4, 6:2, 6:2) za trenutno osmog igrača sveta, rođenog u decembru 1998. godine.

Zanimljivo je to da je Kasper kao veliki talenat pre četiri godine živeo i učio tenis u 'Akademiji Rafael Nadal' na Majorci, u Rafinom rodnom gradu Manakor. Očigledno je i te kako naučio lekcije, a sada će prvi put imati šansu da se odmeri sa svojim učiteljom. Jedinim preostalim velikanom tenisa protiv kojeg nije igrao.

"Neverovatno je kada tako kažete. On je veliki igrač od Top 3 igrača protiv koga nisam igrao, mislim da je perfektno vreme za to, vredelo je čekati i konačno igrati protiv njega u finalu grend slema. Biće to poseban trenutak za mene. Nadam se da će biti posebno i za njega. Igrao je u mnogim finalima, ali bar prvi put igra protiv učenika svoje akademije. Biće zabavno, nadam se", rekao je Rud.

Rud je pre Čilića izbacio Rus Andreja Rubljova (3:2 u setovima), prethodno je eliminisao Poljaka Huberta Hurkača (3:1), Italijana Lorenca Sonega (3:2), Finca Emila Rusuvourija (3:0) i Francuza Žoa-Vilfreda Congu (3:1), koji je u tom meču završio karijeru.

Plasman u finale Rolan Garosa je rezultat karijere nekadašnjeg "Broja jedan" u juniorskoj konkurenciji i prvog Norvežanina koji je bio tako dobro kotiran među najvećim talentima na svetu.