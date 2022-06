Španac govorio sa novinarima posle šokantnog kraja polufinala.

Izvor: Thibault Camus/AP

Svi su ostali u šoku kada je Saša Zverev pao u polufinalu Rolan Garosa protiv Rafaela Nadala. Nemac više nije mogao da ustane, pa je držeći se za zglob najpre bio smešten u kolica, a onda je uz pomoć štaka napustio teren.

Rafael Nadal se tako plasirao u finale posle nepuna dva seta, a odmah je prišao rivalu, da se uveri lično da li je u redu i o čemu se radi. Posle šokantnog prekida meča je teško govorio o tome šta se dogodilo.

"Nije lako i lepo govoriti posle onoga što se desilo. Nadam se da nije previše loše, već da je u pitanju normalna stvar kada izvrnete zglob. I nadam se da ništa nije slomljeno. Počeo je meč neverovatno, san je igrati u finalu Rolan Garosa, ali ako ste čovek, onda mora da vam bude žao kolege u ovim uslovima", rekao je Španac posle meča.

Rafa nije hteo da otkriva šta je Zverev govorio kada je pao na parisku šljaku. "Bio sam kod njega i neću otkrivati šta je pričao. To je na njemu da kaže. Mislim da teren nije bio u lošem stanju i da to nije razlog zbog kojeg se Zverev povredio. Bio je to nesrećan slučaj", dodao je Španac.

Nadal će sada dobiti produženi odmor za finale, u kojem će igrati za titulu protiv pobednika duela Marin Čilić – Kasper Rud.