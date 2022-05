Opet je propustio šansu da podrži tenisere!

Izvor: YouTube/Paul Martin/Screenshot/MN Press

Odluka ATP-a da ukine bodove na ovogodišnjem Vimbldonu učinila je taj turnir kontroverznim ove godine, a istovremeno je drastično oštetila Novaka Đokovića, aktuelnog šampiona. Zbog toga će ostati bez 2.000 poena, kao aktuelni šampion, a nije potrebno podsećati da je za "zelenim stolom" ostao i bez maksimalnog broja bodova u Australijan openu, gde je bio i u pritvoru.

U međuvremenu se dogodio rat u Ukrajini i skandalozna odluka Vimbldona da ne dopusti učešće ruskim i beloruskim igračima, da njihov nastup ne bi bio posmatran kao podrška tamošnjim režimima (!?).

U svemu tome, Novak Đoković je od starta zauzeo stav koji je ATP i zaštitila, da bi trebalo razdvojiti pitanja politike i sporta, što Vimbldon nije uradio, a dok je Srbin stao na stranu igrača, Nadal je opet ostao uzdržan i nije hteo da se izjašnjava.

Tako je i posle pobede na startu Rolan Garosa Nadal ostao potpuno uzdržan.

"Nemam mišljenje o tome. Problem sa igračke strane je uvek isti. Sa strane turnira uvek jedna osoba ili bord donose odluku, a ostatak ljudi koji vodi događaj prati tu odluku. Na našem Turu svaki igrač ima drugačije mišljenje i zato nikad ne postignemo stvari koje bismo mogli da smo zajedno. Nebitno je da li svi imamo drugačije mišljenje. Na kraju je važan onaj ko donosi odluke. Da li se ja slažem ili ne sa tim, to danas nije bitno. Bord ATP-a donosi odluku i kada je doneo odluku, ja neću biti igrač koji će doći ovde i staviti moj Bord u tešku situaciju zbog te odluke. To je moj pogled na to", izjavio je Nadal.

"Mi igrači nismo dovoljno dobro pripremljeni da donosimo važne odluke, jer je ovo individualni sport i svako ima svoj lični pogled, zavisno od toga koliku zaradu dobijaju od ATP pozicije. Razumem obe strane, poštujem i poziciju Vimbldona, ali sa druge strane poštujem i ATP i to što oni štite svoje članove. Nije stvar u tome da jedni rade negativnu stvar, a drugi dobro. Svi su na pola", dodao je Španac.

Uz izraženu nadu da bi "ATP i Vimbldon u budućnosti mogli da se dogovore" Španac je u dugačkom odgovoru ipak propustio priliku da stane na stranu igrača kojima nije dozvoljeno da učestvuju samo zbog njihove nacionalnosti, a nikako zbog njihovih postupaka.