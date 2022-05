I organizatori turnira u Parizu su zabrinuti zbog povrede Rafaela Nadala.

Izvor: Profimedia

Hoće li Rafael Nadal igrati na predstojećem Rolan Garosu? Odgovor na to pitanje čekaju svi. Prvenstveno organizatori Otvorenog prvenstva Francuske, a onda i svi ljubitelji tenisa.

Na Mastersu u Rimu, turniru koji je osvojio Novak Đoković, je španski teniser izgubio od Denisa Šapovalova. U završnici tog duela je bilo vidljivo da se teško kreće i da ima problem sa povredom stopala koja ga muči već neko vreme. Zbog toga su svi zabrinuti.

Tim povodom su se oglasili i organizatori Otvorenog prvenstva Francuske. O tome je pričala bivša teniserka, sada direktorka turnira Ameli Morezmo.

"Ispratila sam dešavanja sa Rafom u Rimu. On poznaje sebe bolje od svih i to je povreda sa kojom živi već godinama. Naravno da postoji zabrinutost. Znamo koliko je njemu važno da igra na Rolan Garosu. On je legenda ovog sporta", rekla je Ameli za "Eurosport".

Nada se da će Španac ipak zaigrati na pariskoj šljaci.

"Pomno pratimo situaciju, ali ne možemo da kažemo ništa više o tome. Držimo palčeve i nadamo se da će biti deo turnira. Ako ne bude? Onda ćemo žaliti, bio bi to veliki gubitak", zaključila je Morezmo.

Vremena je sve manje pošto turnir u francuskoj prestonici počinje 22. maja.