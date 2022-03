Novak Đoković je porazom ruskog igrača u Majamiju ostao na prvoj poziciji, a sada se zna i šta će se dešavati u bliskoj budućnosti.

Izvor: Profimedia

Zbog odluke da se ne vakciniše Novak Đoković nije mogao da igra na mastersima u Indijan Velsu i Majamiju. Izgubio je veliki broj bodova zbog toga, ali je ostao prvi na svetu! Kako? Tako što je Danil Medvedev propustio dve istorijske šanse. Prvo je izgubio od Gaela Monfisa, pa onda od Hurberta Hurkača.

To znači da će Novak u ponedeljak ostati na vrhu ATP liste i to sa samo 10 bodova prednosti. Imaće 8.420 poena, dok će ruski igrač da mu diše za vratom sa 8.410. Nikad manja razlika između prvog i drugog igrača sveta što jasno znači da će biti prave drame u nastavku sezone.

Nole će na prvom mestu ostati sigurno do 11. aprila. Matematički je nemoguće da izgubi tron to tada, što je najmanje 364 nedelje na vrhu. Za dalje se pita Medvedev koji u teoriji može da traži specijalnu pozivnicu za turnir u Hjustonu koji donosi 250 poena (od 4. do 10. aprila). Mala je verovatnoća da će to učiniti, jer je tokom meča sa Hurkačom imao probleme sa vrtoglavicom, ali i dalje šansa za "vajld kard" postoji.

Ukoliko ipak odluči da odmori do Mastersa u Monte Karlu (od 10. do 17. aprila) to će značiti da će se vladavina srpskog igrača produžiti i da će približiti legendarnoj Štefi Graf koja je jedina ispred njega po ukupnom broju nedelja na tronu (377).

Vodiće se prava bitka u nastavku sezone...