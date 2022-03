Australijski teniser Nik Kirjos našao se u nekoliko skandala tokom meča sa Janikom Sinerom na ATP turniru u Majamiju.

Izvor: Profimedia

Nastavljaju se skandali Nika Kirjosa u Majamiju! Nakon što je uspeo da se posvađa sa sudijom meča protiv Janika Sinera, a kamere uhvate sve njegove reči, Australijanac je nastavio u istom ritmu i na konferenciji za medije.

On je tamo nastavio da komentariše dešavanja sa meča, svoj sukob sa Karlosom Bernandesom, ali i neka dešavanja od ranije koja ga i dalje bole.

Za početak, smatra da je nepravedno kažnjen tokom samog meča.

"Bio sam frustriran. Da li je to zabranjeno? Mislim da Karlos Bernandes nije dobro kontrolisao publiku. Naravno, svako ima svoje mišljenje. Smatram da nisam zaslužio kazneni poen. Rekao sam svom boksu da bi Metju Rid, nekadašnji igrač, mogao isto tako da radi kao sudija. Ako je to, na 5:3 u tajbrejku četvrtog kola Majamija, uz hiljade dolara u igri, vredno kaznenog poena, onda ne znam… Smešno je", rekao je Nik.

Po mišljenju tenisera iz Australije, sudija je želeo da bude u centru pažnje i zbog toga ga publika nije poštovala.

"Šta vi mislite ko je dobar sudija? Ako mu svi navijači zvižde, ako želi da bude u centru pažnje, onda ne radi svoj posao kako treba. Niko na stadionu nije kupio kartu da bi slušao njega kako priča. Imamo Sinera na jednoj strani, koji je jedan od najboljih igrača u našem sportu, ja sam sa druge. Mnogi su došli da vide nas, a on je pričao i pričao. Pitao sam ga šta radi. Nikada nisam bio deo meča gde ljudi toliko nisu voleli sudiju. Izgleda ga je povredilo što sam rekao da ga navijači ne vole. A tako ne možete da se ponašate kada ste sudija. Ustvari, ne radite ništa osim što govorite rezultat. To mogu i navijači", nastavio je Australijanac.

On je iskoristio priliku - kad je već tu, da kritikuje i ATP koji njega kažnjava žešće nego ostale igrače.

"Šapovalov je jednom pogodio sudiju u oko i kažnjen je sa 5.000. Ja sam bacio reket, koji nije udario nikoga i kaženjen sam sa 25.000. To je problem tenisa. Šta još treba da uradim za ovaj sport? Tenis ne štiti svoje zvezde. ATP nikad ne štiti igrače. Pre neki dan sam otišao do dečaka i poklonio sam mu svoj reket, on će to pamtiti ceo život, a ATP to ne stavi na društvene mreže. Nije me briga. Znam da sam dobra osoba. Ali zbog čega bi me kaznili sada? ATP neće uraditi ništa sudiji. Niko neće pisati loše o njemu. Ponovo će suditi, a niko neće pamiti koliko je loš bio danas. A ja ću morati da se nosim sa lošim komentarima", zaključio je Kirjos.

Nik je izgubio meč od italijanskog tenisera, ali će nastaviti učešće na ATP turniru u Majamiju, pošto igra i u dubl konkurenciji sa Tanasisom Kokinakisom.