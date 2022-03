Odluka gradonačelnika Njujorka i te kako ide u korist Novaka Đokovića za njegove šanse da nastupi na poslednjem grend slemu sezone.

Izvor: Profimedia

Odluka je donijeta - gradonačelnik Njujorka Erik Adams ukinuo je uredbu po kojoj se nevakcinisanim sportistima zabranjivalo učešće na takmičenjima u tom gradu!

To znači da je otklonjena još jedna važna prepreka za Novaka Đokovića i njegovo eventualno učešće na US openu!

Adams je istakao da bi ova njegova odluka mogla da pomogne poboljšanju ekonomije, a prije svega zbog toga što će nevakcinisani igrači njurojških timova moći da igraju svoje mečeve na domaćem terenu.

To nisu mogli nevakcinisani igrači Njujork Jenkisa i Metsa, kao i Kajri Irving iz NBA franšize Bruklin Netsa.

"Postavljanjem naših domaćih timova u ravnopravan položaj povećavamo njihove šanse za pobjedu, te onda imamo pravi uticaj na naš grad", rekao je Adams i tako izazvao gnijev sindikata radnika, jer svi ostali i dalje moraju da se vakcinišu.

No, za svijet tenisa je ovo važno jer to onda omogućava da Novak Đoković može da nastupa u Njujorku na US openu kasnije ove godine. On je prošle godine stigao do finala turnira, a već od ranije je poznato da će moći da igra i na Rolan Garosu i na Vimbldonu.

Ipak, ova odluka gradonačelnika Njujorka nije u potpunosti otvorila vrata dolasku Đokovića u taj grad. Razlog je činjenica da su i dalje na snazi pravila po kojima strani državljani ne mogu da uđu u SAD ukoliko nisu vakcinisani.

Upravo to su bili razlozi Novakovog propuštanja mastersa u Indijan Velsu i Majamiju, pa je najbolji teniser svijeta tako ove godine nastupio samo na ATP turniru u Dubaiju. Ipak, ukidanje ove odredbe je dobar prvi korak za Đokovićev dolazak u Njujork...