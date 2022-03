Poznati američki sportista je preminuo. Uzrok smrti je još uvijek nepoznat, ali postoje spekulacije o tome.

Izvor: Instagram/bigjuicedaddeey/printscreen

Tužne vijesti stižu iz Amerike. Poznati bodibilder Bostin Lojd (29) je preminuo. Pronađen je onesviješćen u stanu posle treninga, a u bolnici na Floridi su ljekari uprkos svim naporima mogli samo da konstantuju smrt.

Iza sebe je ostavio ženu i dijete, a njegov život sportiste je prepun kontroverzi. U žižu javnosti je dospio 2013. godine kada je javno priznao da koristi steroide.

Od tog momenta je stekao još veću popularnost. Neki su ga osuđivali, neki su bili na njegovoj strani i podržavali su ga jer govori istinu. Poslednji put je zvanično na takmičenju učestvovao 2016. godine.

"Uzrok smrti još uvijek nije poznat, ali se spekuliše da je u pitanju srčani udar", pišu američki mediji.

Lojd je u oktobru 2020. godine saznao da ima tešku bolest, tačnije da mu otkazuju bubrezi i da je stanje alarmantno. Tada je počeo da se bavi istraživanjem o tom problemu i da pokuša da vrati funkciju burberga. Išao je na razne teraapije, probao je na sve načine da se izliječi.

Zbog toga je pokrenuo i svoj podkast kako bi pomogao svima onima koji se suočavaju sa sličnim problemom.

"Biće pravo čudo ako se izvučem iz ovoga. Kada sam bio mlađi, mislio sam da sam nepobjediv. Moj jedini strah u svijetu bodbildinga bio je otkazivanje bubega i to se nažalost ostvarilo. Uradio sam to sam sebi svojim idiotskim eksperimentima i to me je stiglo. Ne žalim ni zbog čega i uradiću sve da naučim iz svojih grešaka i da time što javno o tome govorim pomognem drugima da ne načine iste greške", rekao je tada Bostin.